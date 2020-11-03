Ekol, Anıtkabir'i online ziyarete açıyor

03 Kasım 2020

Ekol Lojistik’in “Ata’mıza aşkımız engel tanımaz” sloganıyla oluşturduğu mikro sitesi www.atamizaaskimizengeltanimaz.com üzerinden Anıtkabir, 10 Kasım’da online olarak ziyaret edilebilecek. Platformla dünyanın her yerinden 10 Kasım’da Anıtkabir ziyaret edilirken, dileyenler Ata’ya mesajlarını da iletebilecek.

“Ata’mıza aşkımız engel tanımaz” projesi, Ekol’ün içinde bulunulan durum her ne olursa olsun Atatürk’e olan saygı ve minnetinin her koşulda sunulacağı anlayışının bir göstergesi olarak hayat buldu. 10 Kasım’da Atatürk’ün huzuruna çıkmak isteyenlerin önündeki salgının yarattığı engelleri kaldıran mikro site başta Ekol Lojistik çalışanları, müşterileri, tedarikçileri olmak üzere herkese açık.

Oluşturulan filtreler sayesinde Anıtkabir’deymiş gibi çektikleri fotoğrafları siteye yükleyebilen ziyaretçiler aynı zamanda mesajlarını da kendilerini Anıtkabir’de pin’leyerek iletebiliyor. Twitter üzerinden de #atamızaaşkımızengeltanımaz hashtag’ini kullanarak mesajlarını bırakabiliyorlar.

13 ülke 8 bin çalışan

Ekol, 1990 yılında kurulan; taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 13 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi.

Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren iş yapış modelini teknolojiden aldığı ilhamla destekleyen Ekol, her zaman müşterilerine entegre, esnek ve en etkin çözümleri sunuyor. Ekol ‘ün hep bir adım ileride oluşu, yeterince iyiyle yetinmemesi müşterilerinin başarılarına hizmet ederken aynı zamanda çevresel, finansal, sosyal faydalar da sağlıyor.

Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere, kapalı alanı 1 milyon metrekarenin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 6 bin aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında. Şirketin 8 binin üzerinde çok uluslu çalışanı, bulunuyor.