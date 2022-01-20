Ekol Lojistik, ‘akıllı depo' teknolojisini ticarileştirecek

Aysel YÜCEL

Pandemiyle birlikte lojistik ve depolama talebindeki artış, Ekol Lojistik’in yatırımlarını da hızlandırdı. Büyüme stratejisinin merkezine e-ticareti alan şirket, hız ve verimlilik için akıllı depo yatırımlarını artırdı. Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Tamamen öğrenen algoritmalarla zenginleştirilmiş, verinin analizi ve operasyonel süreçlere değer katacak şekilde kullanılması prensipleriyle çalışacak bu uygulamaların ayrıca ticarileşmesi ve bu teknolojilerin satışına yönelik planlarımız var” dedi.

Avrupa’daki hızlı büyümesinin yanı sıra çevreci ve teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken Ekol Lojistik’in, Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, şirketin 2021 yılını değerlendirirken, 2022 hedeflerini de DÜNYA’ya açıkladı. Ekiz, Ekol olarak oldukça hareketli ve yoğun geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Şirket geçen yılı yaklaşık yüzde 20 büyüme ile kapattı. Geçen yıl Ekol, 50 milyon Euro tutarında yatırıma imza attı. 2021, Ekol’ün e-ticarete odaklandığı bir yıl oldu. Bu alanda yeni hizmet ve çözümler müşterilerin hizmetine sunuldu. E-ticaretin yanı sıra tesislere, filoya ve iş gücüne yatırımlar sürdü. B2C dağıtımı gerçekleştirmek üzere global bir müşterimiz için Belçika deposu kısa bir süre önce faaliyete geçti. Burada operasyonlar büyüyerek devam ediyor. Ekiz, sağlık sektöründe de çok ciddi bir depo otomasyon yatırımını tamamladıklarını vurgulayarak, neredeyse el değmeden ürün toplar hale gelmeye başladıklarına dikkat çekti.

Otomotiv lojistiğinde payı artıyor

Şirket, geçen yıl müşteri portföyünü de genişletmeye devam etti. n11 ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle bir e-ticaret lojistiği hizmeti olan n11depom’u hayata geçirdi. Ekiz, “n11depom, e-ticarette hizmet veren firmaların tüm operasyonel yükünü üstlenerek, satışa odaklanmasını sağlıyor. n11depom tarafından sunulan operasyonel çalışmaların tamamı Ekol tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

Geçen yıl e-ticaret kapsamında karayolu taşımacılığında mikro ihracat gönderilerini kapsayan hızlı servisi e-ihracat hizmetine başladı. Otomotiv sektörü müşteri portföyünü de genişleten Ekol, hizmet verdiği her alanda hem KOBİ hem de kurumsal ölçekte birçok yeni müşteriyi portföyüne ekledikleri verimli bir sene geçirdi. Şirket, 2021’de istihdamını da artırdı. Projelerde dünyanın en gelişmiş ve son teknolojilerinden ilham aldıklarının altını çizen Ekiz, özellikle e-ticaret tarafından yükselen talepleri karşılayabilmek adına akıllı depo yatırımlarını gündemde tuttuklarını söyledi. Ekiz, “Depolamaya olan talepteki artış ve buna bağlı olarak depo yatırımlarına verilen önem aynı oranda devam ediyor. Bizim de depolama alanında gündemimizdeki en önemli yatırımlar, uzun yıllardır kullandığımız nakliye ve depo yönetim sistemlerimizin yeni nesil teknolojilerle geliştirilmesi projeleri. Tamamen öğrenen algoritmalarla zenginleştirilmiş, verinin analizi ve operasyonel süreçlere değer katacak şekilde kullanılması prensipleriyle çalışacak bu uygulamaların ayrıca ticarileşmesi ve bu teknolojilerin satışına yönelik planlarımız var” diye konuştu.

Ro-Ro ile 60 saatte İspanya

Ekol, teknoloji yatırımlarının yanı sıra çevreci bir taşımacılık modu olan intermodalde de yeni hatları da devreye aldı. Türkiye ile İspanya arasındaki yeni intermodal hizmeti kapsamında İzmir Alsancak Limanı ile İspanya Tarragona Limanı’nı birbirine bağlayan Ro-Ro hattı üzerinden sadece 60 saatte teslimat gerçekleştiriliyor. Ekiz, Akdeniz’de taşımacılığa hız kazandıran bu yeni hat üzerinden Türkiye ile Orta Doğu bölgesini; İspanya, Portekiz ve Fas ile en verimli şekilde birleştirdiklerine dikkat çekti.

En fazla yatırım Türkiye’ye

13 ülkede faaliyet gösteren Ekol’ün 2021'de en fazla yatırım, artan talepler ile doğru orantılı olarak Türkiye’de oldu. Ancak Avrupa’da da Polonya, Romanya, Macaristan, Almanya ve Yunanistan’da yeni depolama alanları, Almanya ve Fransa’da filo alımları, İspanya’da ise ulusal dağıtım noktalarını genişleterek yatırımları sürdürdü. Yine Polonya’da depolama alanında yeni yatırımları hayata geçirdik” dedi.

Fas ve Tunus’ta hızlı büyüyor

Ekiz, 2021 yılı ortalarında giriş yapmalarına rağmen Fas ve Tunus pazarlarında oldukça önemli bir büyüme yakaladıklarını belirterek, “2022 yılında da bu pazarlarda daha etkin rol alma hedefimiz var” dedi. Ekol, 14. ülke yatırımı için de fırsatları kolluyordu. Ekiz, şu aşamada belirsizlikler sebebiyle beklemede olduklarını ifade ederken, "Ancak karşımıza bir fırsat çıkması durumunda kapasite artışımıza ve bütçemize paralel şekilde yurt dışında yeni yatırım fırsatlarını değerlendirebiliriz” dedi.

Lojistikte hızlı büyüme 2022’de de sürecek

E-ticaretin artan hacmi ve pandemi sürecinin de etkisiyle hem küreselde hem de dünyada artan taleplere bağlı olarak lojistik sektörü 2021 yılında ciddi bir büyüme trendi gösterdi. Dünya lojistik pazar büyüklüğü 2021 yılının sonunda 5,5 trilyon dolar civarında gerçekleşti. Beklenenin üzerindeki bu büyüme trendinin 2022 yılında da devam edeceği öngörülüyor.

Arzu Akyol Ekiz, "Açıklanan ihracat verilerinden de görüldüğü üzere hareketlilik devam edecek. 2022’nin iş hacimlerimize olumlu yansımalarını göreceğimiz bir yıl olacağını düşünüyorum” dedi. Ekiz, Ekol’ün 2022 büyüme stratejisini şöyle anlattı: “Gerek e-ihracat, gerekse B2C market yeri ve son teslimat çözümleri ile büyüme stratejimizin en kritik yapı taşlarını e-ticaret oluşturuyor ve büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor. Online sipariş sayılarındaki hızlı yükseliş trendi ile ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendiriyor, altyapı ve teknoloji yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. 2022, hem ihracatta hem iç pazarda e-ticarete yatırım yapmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceğimiz bir yıl olacak.”

Sıfır emisyon hedefi için yılda 5 milyon Euro yatırım yapıyor

Ekol Lojistik, çevreci yatırımlar konusunda da sektörünün öncüleri arasında. 2050 yılına kadar karbon nötr bir şirket olma hedefi koyan Ekol, çevreci yatırımlar için yıllık 5 milyon Euro bütçe ayırıyor. Şirket, Avrupa’nın en büyük depolama alanlı yeşil tesisi Lotus’ta çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesini devreye aldı. Tesisin enerji ihtiyacının yüzde 65’ini yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten sağlıyor. Ayrıca çevreci, taşımacılık modeli olan intermodal hatlarını da genişletiyor. Arzu Akyol Ekiz, “Şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine olan inancımızla, iş modellerimizi ve süreçlerimizi çevreye duyarlı olarak düzenliyoruz. Dünya için en iyisi olmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Ekol, sanayi şirketi olmamasına rağmen gönüllülük esasıyla karbon ayak izini ölçümleten, uluslararası standartlara göre tescil ettiren ilk lojistik şirketi oldu. Şirket, CDP global derecelendirmesinde ilk raporlamada B almayı başaran Türkiye’nin ilk lojistik firması unvanını da aldı.

“Uluslararası taşımalarda gidiş-geliş dengeleri altüst oldu”

Arzu Akyol Ekiz, lojistikte hızlı büyümenin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu: “Pandemi sonrası meydana gelen talep artışı ile canlanan küresel ticaretteki yükselişin yarattığı kapasite sorunu sektörün en önemli sorunlarından birisi oldu. Türkiye'nin Avrupa pazarlarına yakınlığı, ihracatçılarımızın en önemli rekabet unsurlarından biri. Ancak artan ihracat hacmi taşımacılıkta gidiş-geliş dengelerini altüst etmiş durumda. Aynı şekilde kriz yönetimi doğrultusunda depo taleplerinde artış gözlemlenirken, sektör talepleri karşılamakta zorlanıyor, devam etmekte olan mevcut depo yatırımları da yetersiz kalıyor. Çip krizi sebebiyle fabrikaların dönemsel olarak kapanması, üretim hatlarının yavaşlatılması devam etmekte olan ithalat-ihracat dengesizliğini daha da büyütüyor; lojistik sektöründe ciddi transit süre sapmalarına yol açıyor. Büyümenin getirdiği kapasite sorunlarının 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Kalifiye eleman ve sürücü ihtiyacının 2022 yılında da lojistik sektörünün tartışılan önemli konularından biri olacağını düşünüyorum. Dijitalleşme, yeni teknolojilerin kullanımı ve hız yeni dönemde en çok tartışılan gündem maddeleri olacak.”