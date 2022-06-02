Ekol'ün e-ticaretteki yeni markası Ekol360 hizmete girdi

Ekol Lojistik, sektöründe 32 yıllık uzmanlığıyla e-ticaret deneyimi sunmak adına şu zamana kadar attığı adımları çok daha bütünleşik hizmet verebileceği bir yapıya dönüştürdü. Ekol e-ticaret faaliyetlerini bundan böyle yeni markası Ekol360 çatısı altında sürdürecek. Ekol, yeni markası ile sunacağı uçtan uca katma değerli hizmetlerle müşterilerinin kendi üretimlerine odaklanmalarını sağlayacak. Ekol, çok uluslu yapısının sağladığı avantajla da müşterilerinin dünyaya kolay açılmasının önündeki engelleri kaldıracak.

Hızla büyüyen e-ticaretin yerel ve küresel tüm markalara büyük fırsatlar yarattığını ve özellikle salgın sürecinde yeni trendler geliştiren kurumların rekabette birkaç adım öne çıktığına dikkat çeken Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Bir lojistik servis sağlayıcısı olarak içinde yenilikçiliği, girişimciliği ve teknolojiyi barındıran değerlerimizle, müşterilerimize kapsamlı e-ticaret deneyimini bundan böyle Ekol 360 ile sunacağız. Teknolojik, hızlı, proaktif ve inovatif E2E çözümlerimizi güçlü altyapımızla sunmak için kurduğumuz Ekol360 markasıyla sadece Ekol’e değil tüm e-ticaret ekosistemine katma değer sağlama fırsatı elde edeceğiz “diye konuştu.

Musul, “Ekol360 markamız ile birlikte e-ticaret bakış açısını şirketimiz içerisinde hızla yayacak, Ekol’ün değerini artıracak, mevcut ve potansiyel partnerlerimiz ile Türk KOBİ’leri için ihtiyaç duyulan uçtan uca yazılım destekli e-ticaret çözümlerini, iç kaynaklar ve stratejik iş birlikleri ile sağlayacağız” dedi.