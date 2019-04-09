Ekonomiyle birlikte havayolu yük taşımacılığı da yavaşladı
İç piyasadaki daralmanın etkileri, havayolu taşımacılığına yansıdı. Yılın ilk üç ayında hem yolcu hem de yük taşımacılığı azaldı. Buna karşılık yurtdışı yük taşımacılığında ilk üç ayda yüzde 8.9 oranında artış görüldü. (Mehmet Kaya)
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