Ericsson, Avrupa’da bir ilke imza attı

Telekom devi Ericsson ile İsviçre Ulusal Demiryolları (SBB), geleneksel GSM-R demiryolu haberleşme sistemiyle IP Multimedia Subsystem (IMS) tabanlı VoLTE çözümünü canlı ortamda başarıyla entegre etti. Ericsson’a göre bu uygulama, Avrupa’da ilk olma özelliği taşıyor.

Proje, Swisscom’un 2025 sonunda 3G hizmetini sonlandırma planı öncesinde hayata geçirildi. Daha önce kapsama dışı alanlarda 3G dolaşımına bağımlı olan SBB, bu risk nedeniyle iletişim altyapısını modernleştirme kararı aldı ve Ericsson’un IMS/VoLTE çözümünü tercih etti.

3 bin 100 kilometrelik ağa kesintisiz destek

Yeni sistem İsviçre’nin 3 bin 100 km’lik demiryolu ağını desteklerken, yaklaşık bin trenin 4G altyapısı da güncellendi. 2023’te başlayan kurulum sürecinde, 2024’te ilk VoLTE-GSM-R çağrıları yapıldı; 2025 Nisan ayında sistem planlanandan erken devreye alındı.

GSM-R fonksiyonlarını koruyor

Sistem; acil durdurma çağrıları, grup görüşmeleri ve tren içi anonslar gibi kritik GSM-R fonksiyonlarını koruyor. Aynı zamanda 5G tabanlı Geleceğin Demiryolu Mobil Haberleşme Sistemi (FRMCS) için altyapı hazırlığı sağlıyor. Ericsson, bu projenin küresel demiryolu dönüşümleri için önemli bir referans olacağını vurguluyor.