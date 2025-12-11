FirstGroup'tan 3 milyar sterlinlik anlaşma

FirstGroup, rakibi Arriva’yı ekarte ederek London Overground'ı (İngiltere'nin başkenti Londra ve banliyölerine hizmet veren tren ağı) 10 yıl boyunca işletme hakkını kazandı.

3 milyar sterlinlik anlaşmaya imza atan şirket, 3 Mayıs 2026’dan itibaren ağı yönetmeye başlayacak. London Overground’ın önümüzdeki 10 yılda yıllık ortalama 300 milyon sterlin gelir getirmesi bekleniyor. Bu gelir, şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı TfL’e aktarılırken, FirstGroup düşük oranlı bir yönetim ücreti modeliyle çalışacak.

Haftalık 4 milyon yolcu kapasitesi

Tahminlere göre şirket yılda yaklaşık 9 milyon sterlin, toplamda ise 10 yıl boyunca 90 milyon sterlin kazanabilir. İlk sözleşme sekiz yıllık olup iki yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

161 km uzunluğundaki hat, 113 istasyon ve haftalık 4 milyon yolcu kapasitesiyle Londra’nın metro dışındaki önemli ulaşım omurgalarından biri olmayı sürdürüyor.

FirstGroup hisseleri, anlaşma haberinin ardından yüzde 5 artarak şirket değerini 1 milyar sterlinin üzerine taşıdı.