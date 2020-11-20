Flay Lojistik, filosuna 15 adet Volvo FH500 Turbo Compound kattı

Filosunu 15 adet Volvo FH500 Turbo Compound kamyon ile genişleten Flay Lojistik, söz konusu kamyonlarla bilikte filosunda yer alan Volvo Trucks sayısını toplamda 45'e çıkardı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, sürüş kolaylığının yanı sıra yüksek güvenliği de beraberinde sunan Volvo FH500 Turbo Compound, 2810 Nm tork sayesinde sağladığı yakıt tasarrufuyla öne çıkıyor.

Mazottan yaklaşık yüzde 4, AdBlue’dan ise yüzde 40 civarında tasarruf sağlayan Volvo FH500 Turbo Compound kamyonlar yağmur silecek sensörü, elektronik kontrollü yük göstergesi, havalı ön ve arka kabin süspansiyonu gibi donanımlara sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Flay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Celal Aktaş, 15 adet Volvo FH500 Turbo Compound alımını VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye’den AB ülkelerine frigo taşımacılığına ek olarak ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda taşımacılığı yaptıklarını anlatan Aktaş, "Uzun yolda tedarik zincirinin önemi her geçen gün artıyor. Gerek satış, gerek finans, gerekse de satış sonrası hizmetlerde uyum içindeki çalışmalarımızdan ötürü Volvo Trucks, hep birinci tercihimiz olmuştur. Aynı zamanda, araçların sağladığı yakıt ekonomisi sebebiyle filomuzu yine Volvo Trucks markasıyla genişletmeyi tercih ettik.” dedi.