Gaziantep, ticaret savaşlarına karşı, lojistik bakanlığı istiyor

Tekin ÇİÇEK

Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşının pandemi ile başka bir boyuta taşındığını belirten Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, son dönemde yaşanan konteyner krizine de vurgu yaparak “Artık Türkiye’nin bir lojistik bakanlığı olmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklanmasının beklendiği bugünlerde sanayicinin de beklentileri yüksek. Türkiye’nin en çok ihracat yapan iller sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir’in hemen ardından gelen, Ankara’yı geride bırakan Gaziantep, 2021’in ilk üç ayında hammadde, konteyner gibi büyük sıkıntılara rağmen ihracatını artırdı. Dün açıklanan verilere göre yılın ilk 3 ayında Gaziantep 2 milyar 288 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu rakamın daha da yüksek gelebileceğine işaret eten ihracatçı kent Gaziantep’in Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Biz 155 alanda binlerce ürün üretiyoruz. İhracat yapmadığımız ülke yok. İhracat yaptığımız ülke sıralamamız değişti. Artık ilk sırada Ortadoğu değil ABD var. Batı yoğunluğu arttı. Ancak hammadde ve konteyner sıkıntısı bizi yavaşlattı. Buna rağmen ihracatçılarımız çok güzel işler çıkardı. Geçen yıl 7.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Biz bu rakamı 2021 sonunda 8.5 milyar doların üstüne taşırız” dedi. Ünverdi, “Ancak bir talebimiz var” diyerek şunları kaydetti: “Dünyanın yeni stratejik konusunu lojistik olacak. Yaşanan ticaret savaşları nedeniyle filler tepişirken, çimenler ezilecek. Hatta bunu bir süredir yaşıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız elbette pek çok sorunu çözüyor. Ama ticari yolların tüm diğer işlerden ayrılarak, bir bakanlığın odak noktası olması lazım. İhraç ürünlerimizi yerlerine sağ salim ulaştırmak için ticaret savaşlarının tıkadığı kanalları aşacak stratejileri geliştirmeliyiz. Bunun için bir lojistik bakanlığı istiyoruz. Avrupa’daki alıcılarımız pandemi döneminde psikolojik olarak Çin’den uzaklaştılar. Elbette ticaret savaşlarının küresel ticarete etkileri olacak. Türkiye olarak buna odaklanmalıyız.”

Elektrikli tren, 1000 tonu 3’te biri fiyatına taşıyacak

Başkan Ünverdi, özellikle tren taşımacılığının geleceğin ticaretinde önemli bir rol oynayacağını, bu konuda güzel çalışmalar olduğunu kaydetti. Ünverdi, Mersin’den Gaziantep’e limana lojistik sağlayacak hatta elektrikli tren taşımasıyla ilgili gelişmeler olduğunu kaydederek, “Bunları resmi ağızlardan duymadık. Ama duyumlarımıza göre Nur Dağı’nın altından çift hat tüneller kazılıyor. Bu hatta çalışan akaryakıtlı trenler, 25 bin TL yakıt harcarken 300 ton yük taşıyabiliyor. Oysa elektrikli tren 1000 tonu 3’te biri fiyatına taşıyor. İşte bu noktada daha da önemli bir adım atarak özel taşımacılığın önünü açmalıyız” diye konuştu.

Isıl işlem merkezi için 20 milyon TL’ye ihtiyaç var

Gaziantep’in gelişen sanayisinin olmazsa olmazının makine metal sektörü olduğunu kaydeden GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Ancak bunun için ısıl işlem merkezi lazım. Bizim acil bir işimiz olsa bile parçamızı Adana’ya, Konya’ya, Bursa’ya yollamak zorunda kalıyoruz. 20 gün ürettim hattımız duruyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte ne yapabiliriz diye bir araştırma yaptık. 6 ay önce 20 milyon TL’ye ısıl işlem merkezi kurabileceğimiz ortaya çıktı. Elbette bu süreçte döviz bazında her şeyin fiyatı arttı. Ama bu yatırım Gaziantep için şart. Kaynak arıyoruz” şeklinde konuştu.

Firmalara yüzde 40 verimlilik artışı sağlayacak ‘Model’

Dünya Ekonomik Forumu’nın Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Gaziantep’in 7’nci olduğunu vurgulayan Başkan Adnan Ünverdi, şunları söyledi: “Buradan geri düşmeyeceğiz hatta basamak atlayacağız. Bunun için model fabrika kurduk. Enerjiden, işçilikten israf ediyoruz. Model fabrikamızda firmaların nasıl verimli olabileceğini gösteriyoruz. Ayrıca onlarla gizlilik anlaşması imzalıyor, üretim süreçlerini izliyoruz. Verdiğimiz tavsiyelerle firmalar yüzde 40 verimlilik artışı sağlayabiliyor. İhracatçı bir kent olarak zamanı yakalamak zorundayız. Fabrikalarımızı dijitalleştireceğiz. Bir ay önce bir uygulama başlattık. 6 firma öğren-dönüş sürecinde.”

Meslek liseli 10. sınıftan itibaren sanayinin içinde olmalı

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi; meslek liselerinin Türkiye’nin en önemli konusu olması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız da bu konunun önünü açtı. Bu alanda memleketçe bir seferberliğe ihtiyaç var. Ülkemizin kaynaklarını boşa harcamadan liselerde insanlara meslek edindirmeliyiz. Meslek lisesi, eğitim hayatından kaçmak isteyenlerin adresi olmamalı. Teşvik etmeliyiz. Biz güzel bir model uyguluyoruz. Lise 10’uncu sınıf öğrencisi haftanın bir günü odamızda eğitim görüyor. Diğer günler eşleştirildiği sanayi tesisine gidiyor. Her sanayici istediği alanda mesleki eğitim için adım atabiliyor. Ağaç yaşken eğilir. Bu çocuklara sanayide çalışıyor olmanın avantajını yaşatmalıyız.”

90’ın üzerinde Suriyeli üye 2000’in üzerinde kayıtlı esnaf var

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi istatistiklerine göre 449 bin 218 kişiyle Türkiye’de en fazla geçici koruma altındaki Suriyeli’nin yaşadığı kent Gaziantep. Suriyeliler kent nüfusunun yüzde 21. 54’ünü oluşturuyor. Göçün 10’uncu yılında Suriyelilerin ekonomik hayata katılımları ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Başkan Ünverdi, “Suriyelilerle kader birliği içindeyiz. Mesela bir ayakkabı fuarı düzenliyoruz. Fuara onların eskiden müşterileri geliyor. Onlardan alırken, bir de Gaziantepli ayakkabıcıdan alıyor. Suriyeli firmaların müşterilerine de mal satıyoruz. Ya da tam tersi. Odamıza kayıtlı 90’ın üzerinde Suriyeli sanayici var. Esnaf odasına kayıtlı olanların sayısı da 2 binin üzerinde. İstediğimiz, biz vergi olarak nelere sorumluysak, Suriyeliler de öyle olmalı, SGK yükümlülükleri de yine aynı şekilde” şeklinde konuştu.