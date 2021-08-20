“Geçmişten Geleceğe” ekibi Bursa’da lojistik sektörüyle buluştu

BURSA (DÜNYA) - Toplantıda, “Geçmişten Geleceğe” ekibi adına konuşan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, seçimlerin 15 Eylül’de yapılacağını belirterek, “Ortak akılla, herkesin mutlu olacağı bir gelecek yaratabilmek adına bu yola çıktık. Aynı motivasyonla devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz derneğimizin üye sayısını ve temsil edildiği il sayısını artırmak. Henüz göreve gelmeden 60 yeni üye kazandık ve 520 üyeye ulaştık. Temsil edildiğimiz il sayısı da 1 Nisan’dan bu yana 16’dan 22’ye yükseldi. 4 yıl sonra hedefimiz üyelerimizle birlikte 150 bin kişilik istihdam sağlamak ve 40 milyar dolarlık ciro yönetimi. Elde edeceğimiz güçle sektörün gelişmesi adına önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Turan, Bursa’nın, Türkiye’nin üretiminde ve dış ticaretinde çok ciddi bir rolü olduğunu hatırlattı. Bursalı üreticilerin ve lojistik şirketlerinin ticaret hacmine olan katkılarını daha da artırmak istediklerini söyleyen Turan, belirledikleri hedefler ve ayrıntılı yol haritalarıyla 4 yıl içerisinde bunu başarabileceklerini ifade etti. Turan, “Zaman hızlı geçiyor. Dört yıl sonra bu hedeflerimizin ne kadarını gerçekleştirdiğimizi ve ne icra edebildiğimizi üyelerimize, sektör paydaşlarımızla paylaşacağız.” diye konuştu. Göreve geldiklerinde UTİKAD’ın Bursa’da bir temsilciliği olacağını aktaran Turan, “Bursa yarattığı ekonomiyle de istihdamla da ülkemize değer katan bir şehirdir.” dedi. Bursa’da, lojistik anlamda da çok önemli adımlar atıldığını söyleyen Turan, şunları kaydetti: “Gemlik Limanı, yakında gerçekleşecek demir yolu projesi, hava yolu operasyonlarının yapılabilmesi ve etkin karayolu bağlantısı ile 4 taşıma modunun bir araya gelmesi oldukça önemli. Dolayısıyla UTİKAD olarak Bursa'da temsilciliğimizin ve daha fazla üyemizin olması gerekiyor.”

Geçmişten Geleceğe ekibinin yönetim listesinde Engin Kırcı, Onur Göçmez, Haldun Kavrar, Vittorio Zagaia, Burhan Çakan, Levent Aydinç, Dr. Kayıhan Özdemir Turan, Cenker Ural, Müge Tekin, Onur Talay, Mine Kaya, Ergin Kargalıoğlu, Gökhan İskender, Nermin Önder ile Hakan Meriç yer alıyor.