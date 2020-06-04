Gemi ihracatına ‘jet’ doping

04 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı alıcısına teslim edilemediği için geçen ay hızlı düşen gemi ve yat ihracatı, ‘jet uçak’ çözümü sayesinde mayısta yeniden artışa geçti. Gemi inşa, mayıs ayında ihracatını artıran iki sektörden biri olarak öne çıktı.

Salgın nedeniyle mart ayında yüzde 30 daralan gemi ve yat ihracatında, düşüş nisanda hızlanarak yüzde 74’e ulaşmıştı. İhracattaki bu düşüş, seyahat engelleri nedeniyle gemilerin alıcısına teslim edilmemesinden kaynaklanıyordu. Seyahat kısıtlamaları bebebiyle hem teslim için alıcı firma temsilcileri gelemiyor hem de inşası ilerleyen gemiler, alıcıların enspektörlerinin gelememesi nedeni ile teslim tarihinde ötelemeleye maruz kalıyordu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin (GYHİB) girişimleri sonucunda yabancı yetkililerin Türkiye’ye gelmesi için bakanlıktan jet uçakların devreye girmesi için izin alındı. Yabancı misafirlerin Türkiye'ye getirilmesi sürecinde tüm masrafları tersane sahipleri karşıladı.

‘Jet uçak’ çözümü sonuç verdi, mayıs ayında ihracat yeniden artışa geçti. Mayısta sektör, yüzde 7.8 artışla 53.9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gemi inşacıların ocak-mayıs dönemi ihracatı ise yüzde 5.4 daralma ile 412.2 milyon dolar oldu.

İhracata hazır, onay bekleyen projeler var

DÜNYA’ya konuşan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, “Mayıs ayında tarımdan sonra ihracatını en çok artıran ikinci sektör olduk. Yurtdışı personel ve alıcıların Türkiye’ye gelerek gemi ve yatları teslim alabilmeleri için Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız seyahat izni müracaatlarının tamamının sonuçlanması ile ihracatımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Yüzmilyonlarca euro tutarında gemi ve yatın bakanlık izni kapsamında ihraç edileceğini düşünüyoruz. Bir çok başvuru henüz bakanlık incelemesinde. izin süreçlerinin tamamlanması için Halk Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve de Emniyet Genel Müdürlüğünün de onayları gerekiyor" açıklamasında bulundu.

GYHİB Başkanı Cem Seven, COVID-19 öncesi 2020 yılı hedeflerinin 1.5 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Ancak mevcut durumda bütün çabamız bir milyar doların üzerine çıkabilmek” dedi.

Yat turizmine talep artışı siparişleri hareketlendirdi

Salgın nedeniyle otellere alternatif tatiller ön plana çıkarken, yat turizmi de bunlardan biri oldu. Birçok tatilcinin bu yaz otel yerine yat kiralamaya yöneldiği belirtiliyor. Bu durum gemi inşa sektörüne de olumlu yansıdı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, “Yat turizmine yönelik artan ilginin gemi inşa sektörümüze olumlu yansımaları oldu. müşterilerden sipariş istekleri var, teklifler de veriliyor. Ancak artış rakamlarına yönelik sonucu söyleyebilmemiz için henüz erken” diye konuştu.

Mayısta ihracatın dağılımına göre;

41 milyon dolarlık gemi

15 milyon dolarlık yat

1.5 milyon dolarlık yan sanayi

0.4 milyon dolarlık diğer deniz araçları ihracatı yapıldı