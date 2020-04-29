General Motors ve CEVA Lojistik'ten iş birliği

29 Nisan 2020

General Motors, tüm solunum cihazı üretim tedarik zincirinin yönetiminden sorumlu 4PL lojistik sağlayıcısı olarak CEVA Logistics ile çalışmaya başladı. GM şirketinin ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı sözleşme kapsamında CEVA Logistics, General Motors şirketinin Kokomo, Indiana fabrikasında üretilecek olan Ventec Life SystemsV+Pro yoğun bakım solunum cihazlarında kullanılacak yüzlerce parçanın teslimatından sorumlu olacak.

CEVA Kontrol Kuleleri, globalin bound teslimatlarını yönetiyor



Singapur, Houston ve Detroit’te yer alan CEVA Kontrol Kuleleri, tedarik zincirinin kesintisiz olarak devam edebilmesi için doğrudan bu projenin uygulama ve yönetim adımlarında yer alacak. Bu proje kapsamında CEVA Logistics personelinin bir kısmı, Detroit şehrinde görevlendirildi ve şirket personelimiziniyi korunabilmesi için kontrol kulelerinde son derece etkili sosyal mesafe önlemleri alındı.

Son on yılda havayolu, denizyolu, karayolu ve sözleşmeli lojistik iş kollarını kapsayan geniş bir ABD operasyon ağına sahip olan CEVA, EGL markasıyla navlun yönetimi alanında global bir güç haline gelerek 15 yıl boyunca tüm ülkede lojistik hizmetlerini eksizsiz olarak sundu ve sonrasında TNT Logistics ile birleşerek CEVA çatısında faaliyetlerine devam etti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada CEVA Logistics şirketinin CEO’su Mathieu Friedberg şunları söyledi: “CEVA Logistics, ABD’nin her yerinde hayat kurtaracak ve sağlık çalışanlarına destek olacak son derece önemli bu ekipmanın üretim sürecini desteklemekten gurur duyuyor. Hem otomotiv hem de sağlık tedarik zincirleri alanında sahip olduğu uzman bilgisi sayesinde CEVA, bu sorumluluğu üstlenerek görevi başarıyla yürütebiliyor. İçinde bulunduğumuz bu kriz ortamında General Motors şirketinin bu projede bize güvenmiş olması, güvenilirliğimizin ve uzmanlığımızın tartışılmaz bir kanıtı.

Hayati önem taşıyan bu solunum cihazlarının mümkün olan en kısa sürede üretilebilmesi ve tüm ABD’de hayat kurtarmaya başlayabilmesi için bütün nakliye aşamalarını izleyerek dünyanın her yerinde bulunan birçok tesisten çıkan ürünlerin zamanında teslim edilmesini rekor bir sürede sağladık. Bu projenin başarıya ulaşması için üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimiz için mutluyuz ve proje süresi boyunca gereken her ürünü teslim etmeye devam edeceğiz”.

GM şirketinin Global Üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Gerald Johnson: “Ürettiğimiz her bir solunum cihazı hayat kurtaracak ve GM şirketinin global tedarik üssü ve üretim ekipleri UAW ve Kokomo, bu görevi başarıyla tamamlamak için kararlılıkla ve sarsılmaz bir azimle çalışıyor” dedi ve ekledi: “Ventec’in yoğum bakım solunum cihazı üretim kapasitesini arttırabilmek için insanlar inanılmaz bir azimle çalışıyorlar. Kariyerim boyunca hiç böyle bir şeye tanık olmamıştım”.

Üretimin tamamlanmasından sonra ilk solum cihazı sevkiyatı, Kokoma’da tesisten yola çıkarak hızlıca Gary (Indiana), Chicago ve daha uzaklarda bulunan hastanelere ulaştırılacak.