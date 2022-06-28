Geri bildirimleri dikkate aldı, kargo hacmi yüzde 200 arttı

WeLD Uluslararası Taşımacılık, Türkiye’de büyümesini hızlandırdı. WeLD Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik İş Geliştirme Direktörü Çiğdem Cebecigil, şirketin, 2022’nin ilk beş ayında bir önceki yıla oranla hava kargo miktarını yüzde 200’e yakın artırarak pazar payını yükselttiklerini söyledi.

IATA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kuralları çerçevesinde, bozulabilir kargolar, tehlikeli maddeler, değerli kargolar ve canlı hayvan taşımacılığı da dahil her çeşit kargoyu taşıyabiliyor. Genel kargo taşımacılığında ayrı bir parantez açan Çiğdem Cebecigil, bu alanda müşterilerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak üç ayrı servis şeklerinin bulunduğuna dikkat çekti. Bunlar Weld-S (Standart 4-5 gün), Weld-F (Fast 2-3 gün) ve Weld-Ex (Express 12-24 saat). Cebecigil, “Hizmet kalitesi tamamen aynı olan bu üç servis müşterilerimize zaman ve optimum maliyet avantajı sağlıyor. Ayrıca komple ve kısmi uçak kiralama konusunda da ciddi tecrübelere sahibiz. Pandemi sürecinde üçüncü ülke taşımaları da dahil, 50’den fazla charter sefer organize ettik. Bu alanda ekibimizle paketleme süreci de dahil olmak üzere sahada ve apronda müşterilerimize kesintisiz hizmet sunarak, tedarik zincirinin kesintiye uğramaması için canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.

Hava kargo sektörünün Türkiye’de ve global pazarda pandemi öncesi taşınan kargo miktarını halen yakalayamadığını dile getiren Cebecigil, “Ancak WeLD olarak 2022’nin ilk beş ayında bir önceki yıla oranla kargo miktarını yüzde 200’e yakın artırarak pazar payımızı yükselttik. Oldukça iyi bir performans gösterdik. Müşterilerimizden almış olduğumuz geri bildirimler sonucunda bunu sunmuş olduğumuz servis kalitesi ve çözüm odaklı yaklaşımımızla gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

“Sektör üçüncü kez sekteye uğradı”

Hava kargo sektöründe pandeminin etkileri azalsa da sektörün Rusya-Ukrayna savaşından da olumsuz etkilendiğini belirten Çiğdem Cebecigil, navlunda pandemi öncesine dönüşün 2024’te gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Cebecigil, “Rusya-Ukrayna savaşı her ne kadar Türkiye’nin hava kargo ticaretinde ana rotalarından biri olmasa da Rusya ve Avrupa hava sahalarının kapatılması uçakların daha uzun rotalarda uçmasına, daha fazla yakıt tüketmesine ve buna bağlı olarak kargo kapasitesinin azalmasıyla birlikte global anlamda özellikle navlun maliyetlerinin artmasına sebep oldu. Bu da doğal olarak tedarik zincirinde hesaplanamayan maliyetlerin oluşmasına ve alternatif rotaların oluşmasına yol açtı. Lojistik bir hayattır ve her zaman bir çözüm vardır anlayışla müşterilerimize alternatif çözümler sunarak hizmet vermeye devam ediyoruz”diye konuştu.

Çiğdem Cebecigil, pandemi ve savaşın sektöre etkilerini şu şekilde özetledi: “IATA’nın yayınlamış olduğu verilere baktığımızda hava kargo sektörü ilk olarak 2018 Amerika-Çin ticaret savaşıyla sekteye uğradı. Akabinde pandemi öncesinde tam da eski günlerimize dönüyoruz dediğimizde yaşanan kapanmalar ile işler daha da kötüye gitti. Yolcu uçaklarında, yolcu koltuklarında maske kolilerine kemer takmak durumunda kaldık. On binlerce uçak aylarca havalimanlarında park pozisyonunda kaldı. Birçok havayolu şirketi ifl as etti ya da ifl asın eşiğine geldi. Sonuç olarak kapasite daralmasıyla navlun maliyetlerinde 3-4 kat artış meydana gelmişti. Pandemi 2022 başı itibariyle ciddi bir düşüş eğiliminde ancak halen apronlarda bekleyen uçakların var olduğunu ve bazı ülkelerin zaman zaman pandemiye bağlı olarak kısıtlamalara gittiğini biliyoruz. Bir de bunun üzerine Rusya-Ukrayna savaşı patlak verince sektör üçüncü kez sekteye uğradı. IATA verilerine göre şu sıralar navlun maliyetleri pandemi öncesine göre 2.5 kat arttı ve sektörün eski günlerine gelmesinin en erken 2024 yılını bulacağı söyleniyor.

Savunma sanayiine de hizmet veriyor

Savunma sanayine, ilgili devlet otoritelerinden taşınma izinleri de dahil olmak suretiyle yüksek güvenlik ve gizlilik anlayışla hizmet sundukları söyledi. Çiğdem Cebecigil, Lojistik sektöründe verdikleri diğer hizmetleri şöyle sıraladı: “Otomotiv sektöründe yan sanayi üreticilerinin hammadde tedarik süreçlerini de yöneterek ilgili ürünün imalatı tamamlandıktan sonra üretim bandına kadar gerek express servisimiz, gerek yolcu beraberi kargo taşımalarımız ve gerekse charter seferler organize ederek üretim bandının kesintiye uğramaması için çeşitli alternatifl er sunabiliyoruz. Bozulabilir kargo taşımacılığında yaş meyve-sebze ve balık ihracatı yapan müşterilimiz için soğuk depolardan ilgili ürünleri uçak altına kadar frigolu araçlarımızla sevk ediyoruz. Ve yine varış limanında frigolu araçlar kullanarak teslimat adreslerine ilgili ürünleri ilk günkü tazelediğinde teslim ediyoruz. İlaç sektörüne yönelik taşımalarımızı ürünün saklama koşullarına bağlı olarak, envirotainer konteynerlerı müşterilerimizin depolarından yükleyerek uçtan uca bir hizmet anlayışıyla online izlenebilir şekilde gerçekleştiriyoruz.