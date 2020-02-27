Global tedarik zincirinde kartlar yeniden karılıyor

27 Şubat 2020

Aysel YÜCEL

Küresel ticaretin yeni normlarını ticari anlaşmazlıkların oluşturduğuna dikkat çeken DHL Global Forwarding Türkiye CEO’su Ingo-Alexander Rahn,” İş hacmimizin geleneksel ulaşım modellerini değiştiren bu ticari savaşlar, tedarik zincirinin şeklini de değiştirecek” dedi.

2020’de lojistik sektörüne yönelik beklentilerini açıklayan Rahn, “2020 beklentileri, küresel büyüme için en iyi ihtimalle ılımlı görünüyor. Hepimiz Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının başladığına şahit olduk ve inanıyoruz ki bu fenomen bir süre daha devam edecek. Bu ticaret anlaşmazlıkları küresel ticaretin yeni normlarını oluşturuyor. Bu gerilimler küresel ticareti etkiliyor ve biz de bunu kendi global ticaret barometremizde görüyoruz. Bu ticari savaş, işleri daha da değişken hale getirdi ve iş hacmimizin geleneksel ulaşım modellerini değiştirdi. Diğer bir etkisi ise tedarik zincirinin şeklinde meydana gelecek değişiklikler olacak. Burada bazıları ekonomiler için risk ve bazı diğer ekonomiler için fırsat yatıyor” diye konuştu.

“Denizde parsiyel öne çıktı”

Deniz taşımacılığında parsiyel yüke talebin hızlandığına dikkat çeken Rahn, “Deniz taşımacılığında ithalat hacimlerindeki düşüş ve sipariş boyutlarının küçülmesi ile küçük yüklerin daha uygun fiyatla güvenilir teslimatını sağlayan parsiyel konteyner taşımacılığı yönüne kaydığını gösteriyor. Piyasa beklentileri göz önüne alındığında, bu trend yıl boyunca devam edecektir” dedi.

“İntermodale talep arttı”

Rahn, Karayolundaki sıkıntıların intermodale talebi artırdığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Dış ticaret dengesinin bozulması, ithalattan boş dönüşler, sınır kapılarındaki yoğunluklar, geçiş belgeleri, şoförlerin vize sorunları gibi pek çok konunun da karayolu taşımacılığında gündem olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle Avrupa pazarında ihracatçılarımızın rekabetçi olabilmesi adına İntermodal taşımalarda artış devam edecek. 2020 yılında ve sonrasında intermodal modal çözümlerde artış bekliyoruz."

Hava kargoda yeni havalimanına geçiş sürecine de değinen Ingo-Alexander Rahn, “2020 yılında kargo terminallerinin tamamlanarak, bütün kargo uçuşlarının tamamen İstanbul Havalimanı’ndan yapılması konusunda operasyonel gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Atatürk Havalimanı’ndaki kargo operasyonlarının sona ermesi iki havalimanı yerine tek havalimanına konsantre olmak açısından bizim operasyonlarımızın daha efektif hale gelmesini destekleyecek. Buradaki depomuz, kargo terminali içinde gelişmiş entegre hizmetler sunmak için bize mükemmel bir platform sunuyor” açıklamasını yaptı.

Koronavirüs taşımacılıkta dengeleri değiştirdi



Ingo-Alexander Rahn, salgın nedeniyle Çin’e gidiş-dönüş uçuşlarının iptal edilmesinin, ticaretteki akışın devamını sağlamak için sektörde yeni taşıma alternatifi bulmak konusunda mücadele başlattığını belirterek, "Bu nedenle, gerekli koruyucu sağlık önlemleri küresel düzeyde hacim artışını desteklemeyecek” dedi. Rahn, iç pazarda ithalatın istikrar kazanmasını umarken ve yılın ikinci yarısına doğru büyümesini beklerken, ihracat hacimlerinde ise daha iyimser olduklarını vurgulayarak,“Sektör, büyüyen ticaret engelleri, çevresel sürdürülebilirlik sorunları ve koronavirüs gibi birçok sorunla karşı kaşıya. Daha iyi fiyat arayışları her geçen gün daha fazla müşteriyi tedarik zinciri optimizasyonu arayışlarına yöneltiyor. Bu gelişmelerin 2020 yılı boyunca daha da hız kazanacağına inanıyoruz” dedi.

“Müşteriler daha fazla şeffaflık istiyor”

Günümüz dijital dünyasında müşterilerin daha fazla şeffaflık, daha hızlı görünürlük ve kullanımı kolay çözümler beklediğine dikkat çeken Rahn, şöyle konuştu: “Müşterilerimize rezervasyon, takip ve raporlama imkânı sağlayan DHLI dijital platformumuza sürekli olarak yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak GoGreen programımız yoluyla yaşadığımız çevreye odaklanmayı sürdürüyoruz. Karbon salımımızı şimdiden yüzde 30’a düşürdükten sonra 2025 için ara hedefimiz yüzde 50 ‘ye düşürmek ve 2050’de ise tamamen sıfıra indirmek. Bu hedefi başarmak için sürekli olarak ilgili çözümler üzerinde çalışıyoruz.”

“Havalimanı ile pazara yeni oyuncular girdi”

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile pazara dahil olan yeni havayollarının sayısınının artışa geçtiğine dikkat çeken Rahn, “Bu durum kapasite arzını artırarak ve alternatif hizmetler yaratarak pazara çeşitlilik sağladı" dedi.