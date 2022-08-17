Gölyazı Kargo firmaları ‘kestirmeden’ başarıya ulaştırıyor

Taşımacılık ve lojistik sektörünün deneyimli firması Gölyazı Kargo verdiği hizmet kalitesi ile iş ortaklarını bir adım ileriye taşıyor. Güvenli ve hızlı sevkiyat anlayışıyla teslim aldığı ürünlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine ulaştıran Gölyazı Kargo, firmaların rekabet gücüne katkı sağlıyor. Nitelikli personel yapısı ve geniş araç filosu ile lojistik ve taşımacılık alanında kusursuz bir hizmetin kapısını firmalara açan Gölyazı Kargo, OSB’lerle yaptığı protokol anlaşmalarıyla da iş ortaklarına fiyat avantajı sağlıyor.

“TECRÜBEMİZE GÜVENİYORUZ”

Gölyazı Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir, lojistik sektörünün gün geçtikçe daha önemli bir hal aldığını belirterek, “Firmalar için hız vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Firmalar rekabet gücünü artırmak adına ürettikleri ürünleri hızlı ve güvenli olarak tam zamanında yerine ulaştırmak istiyor. Üretim kaliteniz ne kadar iyi olursa olsun lojistik alanında başarı yakalayamadığınız takdirde, rekabette geride kalıyorsunuz. Bizler Gölyazı Kargo olarak bunun bilincinde olduğumuz için çalıştığımız firmalara hızlı ve güvenli bir hizmet sunuyoruz. 34 yıllık tecrübemize güveniyoruz ve çalıştığımız firmaları, rekabette bir adım öne çıkarıyoruz.” dedi.

“BÜYÜMÜMEDEN PAYIMIZI ALMAK İSTİYORUZ”

Lojistik sektörünün 2010 yılından bu yana Türkiye’de yüzde 12’yi aşan bir büyüme kaydettiğini ifade eden Bozdemir, “Son dönemde yapılan ülkeler arası iş birliği anlaşmaları ve ihracata verilen önemle birlikte lojistik sektörü ivme kazandı. Pandeminin etkisiyle bir dönem duraklama yaşayan taşımacılık ve lojistik sektörü, yeninden toparlanmaya başladı. Gölyazı Kargo olarak günden güne büyüyen sektörden payımızı almak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Araç filomuzu ve personel yapımızı günden güne güçlendirirken, yurt dışı taşımacılığı içinde alt yapımızı oluşturuyoruz. Gölyazı Kargo olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ekonomiye katkı vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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