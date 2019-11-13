Günaydın Nakliyat, Lojistik 4.0 ile müşteri odaklı

13 Kasım 2019

Günaydın Uluslararası Nakliyat; kara, deniz, hava, demiryolu taşımacılığıyla uluslararası kurye, gümrükleme ve depolama hizmetleri veriyor. Araç filosunun sürekli yeni olmasının yanı sıra toplam kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Günaydın Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Günaydın, araç filolarında 75 çekici ve 120 dorse olduğunu söyledi.

Araç yatırımlarının devam edeceğini kaydeden Günaydın, orta vadede ise hedeflerinin ihracatta pazar payının büyük bölümünü oluşturan Avrupa ülkelerine yönelik olduğunu kaydetti.

Muhammed Günaydın, “Avrupa ülkelerine taşıma kapasitesini artırmak ve alternatif yollarla güvenilir taşımacılığımıza devam etmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede ise farklı taşıma araçları 'swap body' gibi araçlarla çağa ayak uydurmak ve üçüncü ülke taşımacılığında öncü firmalar arasındaki yerimizi korumak amacındayız” ifadelerini kullandı.

“Akıllı teknolojiler hızla gelişiyor”

Sektörün önemli sorunlarından birinin nitelikli çalışan bulma zorluğu olduğunu dile getiren Günaydın, “Eğitimciler ve işletmeciler olarak birlikte hareket etmeliyiz. Okulun öğrencilere kattığı bilgiler ışığında işletme sahiplerinin de tecrübelerinden faydalanılmalı ve harmanlanmış bir biçimde öğrenciye en doğru yerde kesin bilgi uygulamalı olarak verilmeli. Amacımız insanların ihtiyaçlarını kolaylaştırmanın yanında en hızlı ve en güvenilir taşımayı sağlamak. Akıllı teknoloji lojistik birimlerinde ön görülemez bir hızla gelişiyor. Müşteri memnuniyeti, ürün durum ve konum bilgileri gibi birçok konuda teknolojik alet ve cihazlardan sektör yararlanıyor ve fayda görüyor. Robot teknolojileri gelecekte sektöre, depolama ve transfer işlemlerini hızlandırma yönünde pozitif katkı sağlayacak. Dolayısıyla yeni yetişen öğrencileri sektörün gereklerine uygun, öğrenmeye ve gelişmeye açık olarak yetiştirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik için işbirliği gerekiyor”

Lojistik sektörüne yönelik açıklamalarda bulunan Muhammed Günaydın, “Lojistik 4.0 ile müşteri odaklı teknolojiyi gündeme aldık. Lojistik 4.0'ı tüm taşımacılık firmalarının da benimsemesi gerekiyor. Türkiye'de sektör farklı yöntemlerle ilerliyor fakat ihracat ürünü taşıdığımız Avrupa ülkelerinin Türk araçlarına uyguladıkları zorlayıcı tavır bu sektörün gerilemesine neden oluyor. Bu baskıcı tavır vize uygulamalarındaki zorluklar ve nedensiz ret bildirimleri gibi faktörler. Sektörde sürdürülebilirliği sağlamak için iş sahipleri, çalışanlar ve devlet yöneticileri olarak hep birlikte üzerimize düşenleri yapmalıyız” dedi.