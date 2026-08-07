Hidromas’tan Avustralya’da yeni tesis yatırımı
Dünyanın en büyük hidrolik sistem üreticilerinden Hidromas, Avustralya operasyonlarını Victoria eyaletine bağlı Epping’deki yeni tesisinin açılışıyla güçlendirdi.
Hidromas Pacific Genel Müdürü Andre Bremmer, Avustralya’da bir şube açmanın bu pazarın Hidromas için taşıdığı önemi gösterdiğini vurgulayarak, “Markamız 20 yılı aşkın süredir bu pazarda başarılı bir performans sergiliyor ve varlığımızı fiziksel olarak da pekiştiriyoruz. Avustralya’da doğrudan varlık göstermek Hidromas’a daha fazla istikrar sağlıyor. Bu adımı atmak ve müşterilerimizi etkin bir şekilde desteklemeye devam edebilmemizi güvence altına almak bizim için elzemdi” dedi.
Bugüne dek teleskopik silindirlerini ve hidrolik ürünlerini Avustralya’ya distribütörler ve tedarikçiler aracılığıyla ihraç eden Hidromas’ın son 20 yılda yerel pazarda kendini kanıtladığını belirten Bremmer, “Ürünler tarım, inşaat ve madencilik gibi zorlu sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin güvenini kazanarak güçlü bir portföy oluşturulmasını sağladı” dedi.
Hedef; tek durak noktası olmak
Hidromas Pacific, Avustralya’daki ağını ve dağıtım yeteneklerini geliştirirken ürün yelpazesini ve hizmet kalitesini de artırmayı planlıyor. Şirketin nihai hedefi, son kullanıcıya ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri tek noktadan sunan bir ‘one-stop shop’ haline gelmek. Andre Bremmer bu hedef doğrultusunda, “Gelen taleplere ve geri bildirimlere daha hızlı yanıt vermek istiyoruz. Bu nedenle hizmet kapasitemizi geliştirecek ve kendi markamızı, kendi ürünlerimizi burada doğrudan temsil edeceğiz” diye konuştu.
“En büyük ihracat rotalarımızdan biri”
Hidromas Satış ve Pazarlama Müdürü Siraj Hasan ise Avustralya’da fiziksel bir varlığa sahip olmanın markaya daha fazla istikrar getireceğini, ürün çeşitliliğini ve hizmet seviyesini artırmak için güçlü bir temel oluşturacağını ifade etti. Hasan, “Avustralya her zaman Hidromas’ın en büyük ihracat rotalarından ve en istikrarlı pazarlarından biri oldu“ dedi.
Hidromas Pacific’in Melbourne tesisi, müşterilere yakınlığı ve kritik bir lojistik arteri olan Hume Otoyolu yakınındaki stratejik konumu nedeniyle tercih edildi. Yaklaşık 700 metrekarelik tesis, yerel operasyonun tedarik zincirini ve stok yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.
3 kıtada üretim yapıyor
Hidromas, merkez fabrikası Türkiye’de olmak üzere Türkiye, Brezilya ve Hindistan’daki üç üretim tesisi ile Rusya’daki lojistik deposundan oluşan küresel ağıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye’de 64, yurt dışında ise 22 ülkedeki servis noktalarıyla satış sonrası hizmet sunuyor. “Tek noktadan çözüm” anlayışıyla yıllık 90 bin pompa, 75 bin silindir, 60 bin valf, 30 bin PTO ve 30 bin yağ tankı üretim kapasitesine sahip olan Hidromas, tüm ürünlerini sevkiyat öncesinde yüzde 100 test ederek “sıfır hata” hedefiyle pazara sunuyor. ISO 9001, CE ve EAC sertifikalarına sahip şirket, bugün 6 kıtada 85’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.