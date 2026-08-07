Hidromas’tan Avustralya’da yeni tesis yatırımı

Hidromas Pacific Genel Müdürü Andre Bremmer, Avustralya’da bir şube açmanın bu pazarın Hidromas için taşı­dığı önemi gösterdiğini vurgu­layarak, “Markamız 20 yılı aşkın süredir bu pazarda başarılı bir performans sergiliyor ve varlı­ğımızı fiziksel olarak da pekişti­riyoruz. Avustralya’da doğrudan varlık göstermek Hidromas’a daha fazla istikrar sağlıyor. Bu adımı atmak ve müşterilerimi­zi etkin bir şekilde destekleme­ye devam edebilmemizi güvence altına almak bizim için elzem­di” dedi.

Bugüne dek teleskopik silin­dirlerini ve hidrolik ürünlerini Avustralya’ya distribütörler ve tedarikçiler aracılığıyla ihraç eden Hidromas’ın son 20 yılda yerel pazarda kendini kanıtladı­ğını belirten Bremmer, “Ürünler tarım, inşaat ve madencilik gibi zorlu sektörlerde faaliyet göste­ren müşterilerin güvenini kaza­narak güçlü bir portföy oluştu­rulmasını sağladı” dedi.

Hedef; tek durak noktası olmak

Hidromas Pacific, Avustral­ya’daki ağını ve dağıtım yete­neklerini geliştirirken ürün yelpazesini ve hizmet kalitesi­ni de artırmayı planlıyor. Şirke­tin nihai hedefi, son kullanıcıya ihtiyaç duyduğu tüm çözümle­ri tek noktadan sunan bir ‘one-stop shop’ haline gelmek. Andre Bremmer bu hedef doğrultusun­da, “Gelen taleplere ve geri bildi­rimlere daha hızlı yanıt vermek istiyoruz. Bu nedenle hizmet ka­pasitemizi geliştirecek ve kendi markamızı, kendi ürünlerimizi burada doğrudan temsil edece­ğiz” diye konuştu.

“En büyük ihracat rotalarımızdan biri”

Hidromas Satış ve Pazarlama Müdürü Siraj Hasan ise Avust­ralya’da fiziksel bir varlığa sahip olmanın markaya daha fazla is­tikrar getireceğini, ürün çeşit­liliğini ve hizmet seviyesini ar­tırmak için güçlü bir temel oluş­turacağını ifade etti. Hasan, “Avustralya her zaman Hidro­mas’ın en büyük ihracat rotala­rından ve en istikrarlı pazarla­rından biri oldu“ dedi.

Hidromas Pacific’in Melbour­ne tesisi, müşterilere yakınlığı ve kritik bir lojistik arteri olan Hume Otoyolu yakınındaki stra­tejik konumu nedeniyle tercih edildi. Yaklaşık 700 metrekare­lik tesis, yerel operasyonun te­darik zincirini ve stok yönetimi­ni büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

3 kıtada üretim yapıyor

Hidromas, merkez fabrikası Türkiye’de olmak üzere Türki­ye, Brezilya ve Hindistan’daki üç üretim tesisi ile Rusya’da­ki lojistik deposundan oluşan küresel ağıyla faaliyet gösteri­yor. Şirket, Türkiye’de 64, yurt dışında ise 22 ülkedeki servis noktalarıyla satış sonrası hiz­met sunuyor. “Tek noktadan çö­züm” anlayışıyla yıllık 90 bin pompa, 75 bin silindir, 60 bin valf, 30 bin PTO ve 30 bin yağ tankı üretim kapasitesine sa­hip olan Hidromas, tüm ürün­lerini sevkiyat öncesinde yüz­de 100 test ederek “sıfır hata” hedefiyle pazara sunuyor. ISO 9001, CE ve EAC sertifikaları­na sahip şirket, bugün 6 kıtada 85’ten fazla ülkeye ihracat ger­çekleştiriyor.