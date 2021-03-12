Himalaya Servisi'nin ilk gemisi Asyaport'a yanaştı

Himalaya Servisi’nin ilk gemisi MSC EMMA, Asyaport’a yanaştı. Konuyla ilgili MSC'den yapılan açıklamaya göre, Hindistan - Avrupa arasında hizmet veren Himalaya Servisi’ne Asyaport Limanı’nın eklenmesiyle, Avrupa’ya gidecek ihracat yükleri için servis sayısı 5’e, Hindistan’dan gelen ithalat yükleri için servis sayısı 2’ye yükseldi.

Böylece Tekirdağ’dan Avrupa’nın 14 farklı limanına haftalık, düzenli ve direkt 5 farklı servisle ulaşmak çok daha kolay ve hızlı hale geldi. Servis kapasiteleri her geçen gün büyüyerek daha fazla konteyner temini ve alokasyona imkan sağlayan direkt uğraklar sayesinde transit süreler de kısaldı.

Öte yandan Himalaya Servisi'nin Asyaport uğrağı ile İtalya’dan aktarılan yükler Asyaport’tan aktarılmaya başlandı. Asyaport’ta servis içinde bulunan 16,5 metre draftlı gemiler yanaştırılıp elleçlenebiliyor.