İDO seferlerini durdurdu

27 Mart 2020

Koronavirüs salgını deniz taşımacılığını da vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İDO’nun resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuru şu şekilde: “Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 09 Nisan 2020 tarihine kadar; Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve tüm deniz otobüsü hatlarımızdaki seferlerimiz tamamen durdurulmuştur. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde iç hat deniz otobüsü seferlerimize de geçici olarak ara veriyoruz. Harem – Sirkeci seferlerimiz ise normal düzeninde yapılmaya devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”