İhracat taşımaları geçen yılın üstüne çıktı

16 Temmuz 2020

AYSEL YÜCEL

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), ocak-haziran dönemi uluslararası karayolu taşıma istatistiklerini ilk kez DÜNYA ile paylaştı.

Türkiye'den yapılan toplam ihracat taşıma sayıları incelendiğinde haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türk araçlarının taşımaları yüzde 6 artış ile 99 bin 165 adet olurken, yabancı araçlar ise yüzde 3 artış ile 29 bin 593 adet taşıma yapıldı. Böylece haziran ayında toplamda yüzde 5 artışla ile 128 bin 758 adet taşıma gerçekleştirildi.

'Önümüzdeki aylardan umutluyuz'

Yılın ilk yarısında toplamda yüzde 9 düşüş görülüyor. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, "Salgın döneminde taşımalarda yüzde 28'e varan düşüş görülmüştü. Ancak haziran ayında ihracat taşımalarımız yükselişe geçti. Temmuz ayından ve sonraki aylardan daha umutluyuz” dedi.

Türkiye'nin ihracat taşıması yaptığı ilk 20 ülke incelendiğinde Avrupa ülkelerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık dışındaki çoğu Avrupa ülkesine Haziran döneminde ihracat taşımalarında artış yaşandı. Alper Özel, düşüşlerin olduğu ülkelerin pandemi sebebiyle operasyonların tam anlamıyla yürütülemediği ülkeler olduğuna dikkat çekti. BDT ve Orta Asya ülkelerine bakıldığında İran kapılarının transit güzergahlara halen kapalı olması sebebiyle Türk araçlarının Hazar güzergahını kullanması zorunlu durumda olduğu, bu sebeple kapasitesi yetersiz olan Hazar güzergahı ihtiyaca cevap veremediği dile getirildi. Özel, “Dolayısıyla Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ülkelerine taşımalar önceki yıla göre düşüş gösterdi. BDT ve Orta Asya ülkelerine taşımalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösteriyor olsa da bu taşımaların çoğu komşu ülkelere yapılan taşımalardan kaynaklandı” dedi.

Özel, taşımaların bu dönemde zorunlu olarak komşu ülkelere yapılabildiğini belirtti. Irak, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere taşımalar arttı.

Türk TIR'ları ilk yarıda payını korudu



Türkiye'den Avrupa'ya yapılan ihracat taşıma sayıları incelendiğinde haziran ayında bir önceki yıla göre Türk araçlarının bir değişime uğramadığı ve 34 bin 062 adet taşıma yapıldığı, yabancı araçların ise yüzde 9 artış ile 20 bin 143 adet taşıma gerçekleştirdiği görülüyor. Avrupa'ya haziran ayında toplamda yüzde 3 artışla 54 bin 205 adet taşıma gerçekleştiği görülüyor. Alper Özel , “Pandemi döneminde Avrupa'ya yüzde 35'e varan düşüş görülmesine rağmen haziran ayında taşımacılığın geçen yılın rakamlarına ulaştığı görülüyor. Ocak-Haziran toplamında ise yüzde 9 düşüş görülüyor” dedi.