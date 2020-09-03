İhracat taşımaları sınırı geçemiyor

03 Eylül 2020

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Türk ihraç mallarına talep artıyor ancak bu ürünleri sınırlarımızın ötesine çıkarmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

İhracat taşımalarında yaşanan sıkıntıları vurgulayan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Yılın ikinci çeyreğinde küresel ölçekte yaşanan pandemi krizinin yarattığı şoklarla başa çıkmaya çalışan dünya ticareti, hızla daralırken, Türkiye başarılı bir performans göstermişti. Haziran ayında COVID-19’un olumsuz etkilerini aşarak yükselişe geçen ihracatımız, önceki yılın aynı dönemin göre yüzde 15.7 artmıştı. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve sıkıntılar sürerken, Türk ihraç mallarına olan talep de artıyor. Fakat bu ürünleri sınırlarımızın ötesine çıkarmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu.

"Bulgaristan sınırını aşamıyoruz"

Sınır kapılarında yaşanan beklemelere dikkat çeken Nuhoğlu, “Kapıkule’de gerçekleştirilen iyileştirmelerden sonra geçiş hızımız artsa da Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında son 15 günlük çıkış rakamlarını incelediğimizde, ihracat çıkış sayılarımızın arttığını görüyoruz. Ancak, bu artışa rağmen Bulgaristan tarafındaki yavaşlık sebebiyle uzun süreli beklemeler yaşanıyor” dedi.

Her aracın ortalama 70 bin dolar değerinde ihracat malı taşıdığına dikkat çeken Nuhoğlu, şunları kaydetti: “Bu da 2 bin aracın yaklaşık 140 milyon dolar değerinde ihracat malı taşıdığı anlamına geliyor. Ürün fiyatı ve kalitesi bakımından rekabet gücümüz yüksek olsa da zamanında teslimat konusunda rekabetçiliğimizi yitiriyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle İran, Irak gibi ülkelere yapılan ticareti ‘temassız ticaret’ yöntemleriyle gerçekleştirebildik. İhracatımıza talep her geçen gün artıyor, adeta siparişler yağıyor. Ancak Bulgaristan engeli bir türlü aşılamıyor.” ,

Kazakistan yıllık 60 bin taşımayı engelliyor

Nuhoğlu, ihtiyacın yarısı kadar geçiş belgesi olması sebebiyle ayda 3 kez farklı dilimler halinde dağıtılan Macaristan geçiş belgesinin 2 gün içinde tükendiğini dile getirerek, “Belge olmaması sebebiyle Kapıkule’de bir sonraki belge dağıtımı için 8 güne kadar beklemeler yaşanıyor” dedi. Yaklaşık 5 aydır COVID-19 salgını sonrası kapanan Türkmenistan’dan transit geçemeyen Türk ihracatçısının Kazakistan’ın 22 Mayıs’ta uygulamaya geçirdiği Hazar üzerinden giriş şartı yüzünden 2 bin 500 dolar ilave maliyet çıktığını hatırlatan Nuhoğlu, “Bu nedenle bazı ürünler Orta Asya pazarına satılamıyor” dedi.

Çetin Nuhoğlu şöyle devam etti: “Köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki dost ülkeye yakışmayan ve örneği başka hiçbir ülkede olmayan bu alışılmadık engelleme nedeniyle Kazakistan ve ardı ülkelere yıllık 60 binin üzerindeki ihracat taşımasını gerçekleştiremez duruma geldik. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer bütün ülke araçlarına herhangi bir kısıtlama getirmeyen Kazakistan Türk araçlarının herhangi bir karayolu sınırından ülkeye girişlerine izin vermiyor. Öte yandan, ihracatın değer bazında yüzde 50’sine yakınını taşıyan “karayolu taşımacılarımızın” ihracat mallarımızı yurtdışı pazarlara en uygun maliyet ve sürelerde ulaştırma gayretleriyle belirledikleri güzergahlarda belli bazı ülkelerin yarattığı engeller ve kısıtlamalara maruz kalmaları, ihracatımızın olumlu seyrinin değişmesine neden olabilir."

DOST ÜLKELERİN TAVRI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL



UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, siyasi olarak ilişkilerin çok iyi olduğu ülkelerde yaşanan geçiş sorununun anlaşılır gibi olmadığını vurgulayarak, “Türkiye’nin Macaristan, Kazakistan ve hatta Bulgaristan ile çok yakın ilişkide olduğunu izliyoruz. Ancak söz konusu ülkelerin sadece Türk araçlarına getirmiş oldukları kısıtlamalara bakıldığında durumu anlayamıyoruz. Türkiye olarak ihracat yapacaksak, bu ülkeyi ihracatla büyüteceksek bu sorunları aşmak zorundayız. İhracat yapmak kolay bir iş değil. Bunu başarıp taşıma sorunları ile boğuşmamız anlaşılır gibi değil, Okyanusu geçip derede boğuluyoruz” diye konuştu.