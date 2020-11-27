İhracatçı Macar engelini aştı!

Avrupa’ya ihracat taşımalarında transit ülke konumunda bulunan Macaristan’la yaşanan geçiş belgesi sorunu çözüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Macaristan transit geçiş belgesi konusunda iki ülke arasında yapılan yeni karayolu anlaşmasına göre; Macar Tarafı Türk nakliyecilere ihtiyacının da üzerinde transit geçiş belgesi verecek.

“Macaristan sorununu çözdük”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Macaristan heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantısında, taşımacılarımızın Avrupa'ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük bir sorun olan Macaristan Transit Geçiş Belgesi sorununu çözdük. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."

“Sektör için tarihi dönüm noktası”

Nakliyeciler bu gelişmeyi büyük sevinçle karşıladı. Sorunun çözümü için yıllardır mücadele eden Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıllardır sektörümüzün ve ihracatımızın karşı karşıya kaldığı transit geçiş engelinin kaldırılmasından dolayı; şahsınıza, ekibinize ve emeği geçen tüm Bakanlıklarımıza ve bürokratlarımıza sektörümüz adına şükranlarımızı sunarız. Sektörümüz için tarihi bir dönüm noktası” ifadelerinde yer verdi.

İki ülke arasında yapılan anlaşmanın detayları henüz paylaşılmadı. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre; yapılan anlaşma ile Türk nakliyecilere bugüne kadar verilen ancak yetersiz kalan yıllık 36 bin adetlik transit geçiş belgesi sayısı, ihtiyaç duyulan oranda artırıldı.

DÜNYA, gündeme taşımıştı

Gazeteniz DÜNYA, Avrupa’ya taşımalarda nakliyecinin ve ihracatçının kâbusu haline gelen Macaristan geçiş belgesi sorununu ve belgeler yetersiz kaldığı için sınır kapılarında oluşan sıkıntıları manşetlerine taşımıştı. Bilindiği gibi özellikle ihracat rekorunun kırıldığı ekim ayında Macaristan geçiş belgesi sorunu taşımacılıkta büyük kriz yaratmıştı.