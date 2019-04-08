İlk fazla havalimanından 100 havayolu şirketi uçacak

08 Nisan 2019

İstanbul Havalimanı’ndan ilk ticari uçuşun 31 Ekim 2018’de Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ankara seferiyle yapıldığını hatırlatan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, söz konusu tarihten bu yana İstanbul Havalimanı’ndan yaklaşık 3 bin seferle 380 bine yakın kişinin uçtuğunu bildirdi. Havalimanın dört fazda tamamlanacağını söyleyen Samsunlu, ilk fazın 90 milyon yolcu kapasitesiyle devreye girdiğini kaydetti.

Samsunlu, “İlk faz sonunda 143 yolcu köprüsü ile 100’e yakın havayolu şirketine hizmet vereceğiz” dedi.

Tüm fazların tamamlanması ile birlikte yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300’den fazla destinasyona uçuş imkânı sunacaklarını bildiren H. Kadri Samsunlu, “Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı’nda günde, 10 dış hat ve 13 iç hat olmak üzere toplam 23 uçuş gerçekleştiriliyor” dedi.

İlk fazın tam kapasite kullanılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nın, Londra Heathrow’u da geçerek Avrupa’nın en büyük havalimanı konumuna geleceğini aktaran Samsunlu, ayrıca Frankfurt’tan yüzde 30 daha fazla kapasiteye ulaşacağını aktardı.

Yıllık kargo kapasitesi 5.5 milyon ton olacak

Tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte iki adet terminal ve bir adet uydu terminal binası ile toplamda altı pistin faaliyete geçeceği bilgisini veren H. Kadri Samsunlu, “Havalimanı, günde toplam 3 bin 500 iniş-kalkış kapasitesine ulaşacak. İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 390 bin metrekarelik büyüklükte bir kargo şehri kuruyoruz. İlk faz düşünüldüğünde kargo bölümü yıllık 4 milyon ton; tüm fazlar tamamlandığında ise 5.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. 30 kargo uçağı için park alanına ev sahipliği yapacak. Şu anda tüm çalışmalarımızı bitirdik. 7 Nisan tarihi itibarıyla tüm İGA ailesi olarak yolcularımızı bekliyoruz” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nın şehir merkezinden 35 kilometre mesafede ve İstanbul’un kuzeyinde 76.5 milyon metrekarelik alana kurulduğunu belirten H. Kadri Samsunlu, inşaatın dört fazda tamamlanacak şekilde planlandığını açıkladı.

1.4 milyon metrekare kapalı alan

Birinci faz kapsamında iki pist, hizmet binaları ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binasının 29 Ekim 2018’den itibaren hizmet verdiğini kaydeden Samsunlu, İstanbul Havalimanı terminalinin 1.4 milyon metrekare kapalı alanı ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı terminali olduğuna dikkat çekti.

Birbirinden bağımsız operasyon yapabilen iki pist, toplam 40 bin araç kapasiteli otopark, 143 yolcu köprüsü ve tasarımıyla uluslararası ödüller alan Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin ilk fazda hizmet verdiğini anlatan Samsunlu, “İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu en büyük alt yapı projelerinden biri. Tüm fazları tamamlandığında tahmini yapım maliyeti 10.2 milyar euro olacak. 25 yıl boyunca İGA olarak devlete toplam 22.5 milyar euro+KDV kira bedeli ödeyeceğiz” dedi.

“Dünyanın tek çatı altındaki en büyük duty free alanını açtık”

İGA olarak yolcu konforunu ve deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için İstanbul Havalimanı’ndaki perakende ve yiyecek-içecek alanlarının yeni markalarla yolculara hizmet vereceğini anlatan H. Kadir Samsunlu, bu bakımdan havalimanına binden fazla yerli ve yabancı markayı tek çatı altında buluşturacak 53 bin metrekarelik dünyanın tek çatı altında en büyük Duty Free alanını açtıkları bilgisini verdi.

451 odalı havalimanı oteliyle hizmet verileceklerini belirten Samsunlu, İstanbul Havalimanı içinde yer alan ve YOTEL’in işleteceği otelin akıllı tasarımıyla dikkat çektiğini söyledi. İki alandan oluşacak otelin, hava tarafının 174, kara tarafının 277 odayı kapsayacağını açıklayan Samsunlu, otelde ortak çalışma ve dinlenme alanlarının, sağlıklı yaşam merkezlerinin olacağını aktardı.

Yeni marka İGA PASS

İGA olarak üzerinde durdukları önemli konulardan bir diğerinin ise özel yolcu programı olduğunu açıklayan H. Kadri Samsunlu, şöyle konuştu: “Bu noktada İGA olarak yeni markamız İGA PASS’i ve hizmetlerini duyurduk. Tam kapasiteyle operasyona hazırlanırken İGA olarak yolcularımıza ayrıcalıklı, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdik. İGA PASS adını verdiğimiz özel yolcu programıyla dört farklı hizmet sunacağız. Üyelik programında Lounge, Buggy (Mini golf aracı), Fast-Track (Hızlı Geçiş), Öncelikli Check-in, Otopark, Vale ve Şehir İçi Transfer hizmetleri sunulacak. Klasik havalimanı servis anlayışının aksine, maksimum kalitede konfor sunmayı hedefleyen İGA PASS programının en önemli hizmet ayrıcalıklarından biri de İGA Lounge olacak. Bu hizmet sayesinde havalimanında uçuşunu bekleyen yolcular için 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 584 kişilik oturma kapasitesi ile İGA Lounge, 24 saat boyunca hizmet verecek.”