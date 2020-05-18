İmsan Group araç filosunu genişletiyor

18 Mayıs 2020

MERSİN - COVID-19 Pandemisinde uluslararası taşımacılık operasyonlarına İtalya, Ukrayna, Romanya, Polonya, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan güzergahlarında aralıksız devam ettiren İmsan Grup, araç filosuna 8 adet yeni Renault Trucks T 460 çekici daha kazandırdı. Tekstil, inşaat, makine ekipman, kuru gıda, otomotiv yedek parçaları, metal ürünleri, medikal ile ilaç sektörlerinin en büyük lojistik ortaklarından biri olduklarını ifade eden İmsan Group Ortağı ve Genel Müdürü Kerem İmrak yeni araç yatırımları ile nakliye hizmetlerini olabildiğince hızlı ve kesintisiz olarak sürdüreceklerini söyledi.

Yeni araçlar İtalya ve Almanya güzergahında kullanılacak

İhracatta Mersin depo çıkışlı olarak Almanya ve İtalya’ya parsiyel servis hizmeti sağladıklarını, ithalatta da Almanya ve İtalya’dan Türkiye ve transitte Irak’a düzenli bir parsiyel servis ağlarının olduğunu belirten Kerem İmrak, yeni araçları İtalya ve Almanya güzergahında tenteli yüklemeler için kullanacaklarını belirtti. İmrak, “Geçen yıl İtalya güzergahında kullandığımız Renault Trucks çekiciler ile yüzde 27 ortalamada yakıt tüketimi yakaladığımız için araçlarımızdan oldukça memnun kaldık. Ayrıca şoförlerimiz de araçların performansı ve konforundan memnunlar” dedi.

“Zorluklara rağmen pandeminin fırsata çevrilmesi önemli”

Renault Trucks yetkili bayi Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Emrah Deniz ise; “Lojistik sektörü pandemi sürecinden çok etkilendi ancak operasyonlarına da sahip çıkmaya çalıştı. Lojistik şirketleri tabloyu net göremedikleri için araç yatırımlarını erteledi bu da ticari araçlar sektörüne durgunluk olarak yansıdı. Ancak zorluklarına rağmen bu dönemin fırsata çevrilmesi önemli. Krizden güçlenerek çıkmak isteyen lojistik şirketlerinin yatırımları ile ticari araçlar sektörünün biraz da olsa hareket kazanacağına inanıyoruz” diye konuştu.