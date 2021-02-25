İşsiz kalan servis araçları çareyi kargo işinde arıyor

Salgın nedeniyle, Türkiye’deki 370 bin okul servisi ve personel aracı kontak kapattı. Bir o kadar da şoförün işsiz kaldığı belirtiliyor. Umudunu kesenler, kargo taşımacılığı başta olmak üzere farklı işlerde yaşam savaşına girişti. Sektör temsilcileri, devletten pandemi sonuna dek kredilerin ötelenmesini ve kendilerine destek verilmesini istiyor.

Sektör yetkilileri, verilen desteklerin yetersiz kaldığına vurgu yapıyor.

Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan servis şoförlerinin kargo, kurye, vale, yıkama, temizlik, işporta, pazarcılık, garson, gibi farklı sektörlerde geçici veya kalıcı iş bulmaya çalıştıklarını ifade eden yetkililer, normalleşmeyle istedikleri an işyerlerinden ayrılamayacak olan esnafın, yapılan sözleşmeler gereği çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabileceğinin altını çiziyorlar. 10-15 yıl öncesi esnafının yüzde 80-90’nın emeklilerden oluştuğunu, 65 yaş sınırıyla bu oranın yüzde 10 azalarak ters orantılı hale geldiğini de kaydeden temsilciler, üyelerinin parasızlıktan sigorta primlerini dahi yatıramadıklarına dikkat çekiyorlar.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası (İSTESOB) Başkanı Hamza Öztürk, işsiz kalan bazı servisçilerin araçlarıyla birlikte kar

go firmalarıyla çalışmaya başladığını vurgularken onların şikayetlerini de dile getiriyor. Öztürk “Kargo şirketleri kendi ekiplerine parça başı 3,25 kuruş verirken, bize 2,75 kuruştan ödeme yapıyorlar. Bazı aracı servis işletmecileri ise, yakıt ve diğer giderlerden kesinti yaparak, menfaatlerine göre ‘ İster çalış, ister çalışma’ tehdidiyle pandemi krizini fırsatçılığa çeviriyor. Tüm bunlar bizleri çok üzüyor. Devletimiz, belediyeler, e-ticaret şirketleri, servis araçlarımızdan istifade edebilirler” açıklamasında bulundu. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası (İOUSAİEO) Başkanı Hasan Basri Bostancı ise esnafın evlerine yemek değil, ekmek dahi götüremediğini vurguluyor. Bostancı “Kimse önünü göremiyor. Yüzde 90 esnafımız borç içinde... Destek gelmez ise mecburen herkes araçlarını satacak. 10-20 yıl önce bu sektör emekli işiydi. Köyünde bağını, bahçesini, traktörünü satan servis aracı alıp metropollere gidip servisçi oluyordu. 1998 yılında tahdit geldikten sonra, bu iş sektör haline geldi, ancak şimdi de kapanma ile çok zor durumdayız” dedi.

Ankara Belediyesi, plaka desteğiyle esnafa el uzattı

Ankara Umum Servis Aracı işletmeleri Odası (ASİO) Başkanı Tuncay Elmadağlı, esnafın icralık duruma düşmemek için, 70 ila 300 bin lira arası olan araçlarını satmaya başladıklarına dikkat çekiyor. Elmadağlı “Biz de çözüm ürettik. Ankara Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKM), yeni araç alımlarında 300-500 bin lira değerinde olan mevcut plakalarını takarak işlerine devam edebilmeleri yönünde talepte bulunduk. İsteğimiz olumlu karşılandı ve gündeme alındı. Üyelerimiz hem mesleğini bırakmamış, hem de bir süre evinin iaşesini gidermiş olacak. Bugüne kadar, plaka sayının belli olması ve arz-talep dengesinin bozulmaması için buna ihtiyaç duymamıştık. Şimdi mecbur kaldık” şeklinde konuştu.