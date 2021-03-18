İsviçreli Terminal Investment, Marport’u alamadı

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Yabancı ortak Terminal Investment tarafından hisselerin tamamını devralma işlemine yönelik inceleme sona erdi. Hisse devrinin etkin rekabeti önemli ölçüde azaltacağına karar veren Rekabet Kurulu, işleme izin vermedi.

Rekabet Kurulu’nun devir işlemi için 25 Haziran 2020 tarihinde incelemeye aldığı başvurunun sonucu 15 Mart tarihinde açıklandı. Halen ortak olarak Marport’ta bulunan Terminal Investment hisselerin tamamını devralmak istiyordu.

Merkezi İsviçre Cenevre’de bulunan Terminal Investment Limited Sàrl (TIL), 2000 yılında Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından kuruldu. Dünya genelinde 26 ülkede 37 adet terminalin işleticisi konumuna sahip. Ana stratejisi diğer uluslararası konteyner işletmecileriyle ortak girişimler kurmak olan şirketin dünyanın birçok yerinde bu yönde işbirlikleri bulunuyor. Ana stratejisine uygun olarak, 2001 yılından da Arkas Grubu ile Martport'ta ortaklık yaptı. Marport, 1996 yılından bu yana Ambarlı Limanı’nda hizmet veriyor. Başta yabancı ortağı MSC ve Arkas Grubu olmak üzere üçüncü kişilere konteyner terminali olarak hizmet sunuyor. TIL Holding, bağlı grubu MSC ile Türkiye’de başka gruplarla da yaptığı ortaklıklar var. Konteyner ve kruvaziyer devi MSC ile birlikte Marport'ta yüzde 50, Assan Limanı’nda yüzde 49,9, Asyaport’ta ise yüzde 70 oranında hisseye sahip.

İsviçreli grubun hisselerin tamamını devralmak istediği Marport, Marmara Bölgesi’nin Türkiye’de elleçlenen konteyner hacminin yüzde 62,5’ini gerçekleştiriyor. Devralmanın rekabet açısından sektöre zarar vereceği belirtildi.