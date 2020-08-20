İthalat azaldı ihracat navlunu artışa geçebilir

20 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL

Kur artışı ve ek vergiler nedeniyle ithalat yüklerinde azalma yaşanıyor. Sektör temsilcileri, ihracat tarafında ise taşımaların hareketlendiğini söyledi. İhracat taşımalarında özellikle ağustos ayında önemli oranda bir artış bekleniyor. Lojistikçiler, ithalattaki azalma ve boş dönen konteynerlerin ihracat navlununa yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

UTİKAD Başkanı Emre Eldener, karayolunda ihracat navlunlarının yüksek seyrettiğini vurgularken, ithalatın ise düşük olduğunu söyledi. Ağustos ayında döviz etkili olarak ihracat tonajlarında artış olabileceğine dikkat çeken Eldener, “Pandemi sonrası hava kargo navlunlarında ciddi bir artış olmuştu. Biraz gevşemekle birlikte pandemi öncesi rakamlara dönüş maalesef henüz olmadı. Deniz navlunlarında da ihracat tarafında yüzde 30’lara varan artışlar görüyoruz. Bunda gemilerin “blank sailing” dediğimiz uğrak limanlarını pas geçmelerinin ve ithalattaki azalma nedeniyle boş konteynerlerin ihracatta pozisyonlandırılamamasının etkisi var” dedi.

“Gidiş/dönüş dengesi sağlanmazsa navlun artar”

Ekol Lojistik Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, pandemi ile başlayan ve gelecek yılda devam etmesi beklenen dünya ticaretindeki daralmanın maalesef taşıma sayılarını da olumsuz etkileyerek navlunda gevşemeye yol açtığını dile getirerek, “Kurlardaki yükseliş de ithalat hacimlerinin daralmasına yol açıyor ve bu durum araçların gidiş/ dönüş karşılama oranlarını olumsuz yönde etkileniyor. Bu sebeple genel olarak navlunda aşağıya doğru bir gevşeme olmakla birlikte gidiş/ dönüş dengesinin sağlanamaması durumunda orta vadede, özellikle ihracat navlunlarında yükselme söz konusu olabileceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Rif Line Lojistik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem, kur artışı sonrası ihracat yüklerinde artış olduğunu belirterek, “Avrupa şu anda tatil döneminde. Navlunlar henüz çok aşırı artmadı. Ancak ihracat navlunu artış eğiliminde, navlununa boş konteyner getirme ücreti de yansıtılıyor” dedi.