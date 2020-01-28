Kaçak geçen yabancı TIR’a Kapıkule engeli!

28 Ocak 2020

Aysel YÜCEL

Otoyol ve köprüleri kaçak geçen yabancı TIR’lara Kapıkule’de ceza uygulaması 1 Ocak’ta başladı, sadece 20 günde yaklaşık 1.5 milyon TL tahsilat yapıldı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, otoyol ve köprü ücreti ile sınırlı olan bu ceza uygulamasının trafik ve idari cezaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şener, “Uygulama diğer sınır kapılarına da taşınır ve kapsam genişletilirse devlet 100 milyonlarca ceza geliri sağlayabilir” dedi.

2019’da 1 hafta uygulandı

UND, uzun süredir Türkiye’ye mal getiren ya da mal almaya gelen yabancı TIR’ların otoyol ve köprüleri ücret ödemeden geçerek, haksız rekabete yol açtığını, ülke ekonomisini de büyük zarara uğrattığını vurguluyordu. UND’nin de girişimleri ile 2019’un nisan ayında bakanlık devreye girmiş, yeni yönetmelikle otoyol ve köprüleri kaçak geçen yabancı araçlara ceza dönemini başlatmıştı. Ancak Kapıkule Sınır Kapısı’nda başlatılan pilot uygulama 1 hafta ile sınırlı kalmış devamı gelmemişti. Nakliyeciler, uygulamanın yeniden başlatılması için bakanlıkla görüşmeleri sürdürüyordu.

20 günlük süreçte yaklaşık 1.5 milyon lira tahsil edildi

Uygulamanın 1 Ocak itibariyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yeniden başladığını açıklayan UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, “Yabancı araçlardan tahsilatın başlamış olması sevindirici bir olay. Bugüne kadarki eksiklik, bir milli servet kaybı olmasının yanında, Türk uluslararası taşımacıları açısından da önemli bir haksız rekabet unsurunu oluşturuyordu” diye konuştu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda 3 Ocak-23 Ocak 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreçte Türkiye’ye yaklaşık 7 bin yabancı plakalı araç giriş yapıldığına dikkat çeken Şener, bu araçların içerisinde, 2019 yılında ihlal yapanlardan 1 milyon 419 bin 853 TL köprü ve otoyol ücreti tahsil edildiğini söyledi.

“Haksız rekabet unsuru ortadan kalkıyor”

Kapıkule’de başlatılan bu uygulamanın tüm kapılarda yaygınlaştırılmasını beklediklerini vurgulayan Şener, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu gibi yüksek ücretle geçilen yollara yabancıların para ödemeden geçiyor olması önemli bir hasız rekabet unsuruydu. Şimdilik sadece Kapıkule Sınır Kapısı’nda başlatılan uygulama, İpsala ve Hamzabeyli kapılarını kapsamıyor. Ayrıca, Sarp, Türkgözü, Aktaş, Gürbulak, Habur gibi kara sınır kapılarının yanında Mersin, Çeşme, Pendik ve Haydarpaşa gibi deniz sınır kapılarını da henüz kapsamıyor. Kapıkule’de başlatılan bu uygulamanın bir an önce tüm kapılarda yaygınlaştırılmasını bekliyoruz. Sadece otoyol ve köprü ücreti ile sınırlı olan bu uygulamanın trafik ve idari cezaları da kapsayacak bir şekilde genişletilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Şener, Kapıkule’de 20 günde tahsil edilen yaklaşık 1.5 milyon TL’nin diğer kapıları da kapsayacak şekilde ve yıllık olarak hesaplandığında 100 milyonlarca lirayı geçeceğinin altını çizerek, “Uygulamayı başlatanlara ve emeği geçenlere sektörümüz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Cezasını ödemeyene giriş izni yok

Türkiye’ye giriş yapmak için gümrüğe gelen yabancı araçlara ihlallerden doğan cezaları gösterilip, cezanın tahsilinden sonra ülkeye girişine izin veriliyor. Cezasını öğrenmek isteyen yabancı ülke araçları https://hgsmusteri.ptt.gov. tr/hgs.jsf#violation adresinden faydalanarak, ceza miktarlarını öğrenebiliyor. Öte yandan, ceza uygulaması sadece ticari araçları değil, otomobilleri de kapsıyor.