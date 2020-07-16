Kalkavan, İsveçli Alba Tankers'e ortak oldu

16 Temmuz 2020

AYSEL YÜCEL

Bakım onarımda son yıllarda yükselişe geçen Beşiktaş Grup, armatörlükte atağa geçiyor. İsveçli Alba Tankers'in hissedarı olan Beşiktaş, bu ortaklık ile Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Denizcilik sektöründe köklü bir geçmişi bulunan Beşiktaş Grubu, 1960 yılında Kalkavan ailesi tarafından kuruldu, piyasaya tanker taşımacılığı ile giriş yaptı. Kısa sürede büyük petrol şirketleri tarafından birinci sınıf bir tanker işletmecisi olarak tanımlanan grup, kuru dökme yük taşımacılığında da dünya çapında önemli bir yer edindi. Grup, 2008 yılında gemi inşa alanına da girdi. Beşiktaş Tersanesi, bugün Yalova ve Tuzla'da bulunan dev tesisleriyle özellikle bakım onarımda dünyanın en iyi 10 şirketinden biri konumunda. Şimdi de armatörlükte atağa geçen Beşiktaş, dünyanın önde gelen tanker işletmecilerinden İsveç merkezle Alba Tankers ile ortaklık yoluna gitti.

Beşiktaş Grup; Yavuz Kalkavan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Beşiktaş Denizcilik'in Alba Tankers ile olan ortaklığını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu: “Grup şirketlerimizden Beşiktaş Denizcilik'in İsveçli Alba Tankers AB'ye hissedar olmasını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Beşiktaş Denizcilik ve Alba Tankers son yıllarda yakın bir ilişki geliştirmişti. Bu yeni ortaklık Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'daki varlığımızı daha da güçlendirecek." DÜNYA'nın konuştuğu şirket yetkilileri, ortaklıkla ilgili detayları şimdilik paylaşmamayı tercih ettiklerini, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapılacağını ifade etti.

Kuzey Avrupa'nın önde gelen tanker işletmecilerinden Alba Tankers, aynı zamanda limanlarda yakıt ikmal hizmeti veriyor. Şirketin filosunda 16'dan fazla gemi bulunuyor.

Bakım onarımda dünyada 8. sırada

Beşiktaş Grup, bakım-onarım faaliyetlerinde bölgesel lider olma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Yalova'da Türkiye'nin en büyük bakım onarım tesislerinden birine sahip olan şirket, Tuzla'daki faaliyetlerini yönetmek için yaklaşık bir yıl önce Art Denizcilik'i kurmuş, Tuzla'da kurulu Gemsan Tersanesi ve Yardımcı Tersanesi'nin havuzunu satın almıştı. Böylece Art Denizcilik, bakım onarımda hem dev panamax hem de handymax gemilere hizmet vermeye başladı. Bu iki yatırımla 500 kişiye daha istihdam sağlandı. Clarksons'ın 2019 raporuna göre Beşiktaş Tersanesi dünyanın en aktif gemi tamir tersaneleri arasında sekizinci konumda. Beşiktaş Tersanesi'nin müşteri portföyünü ağırlıklı olarak Yunanistan, İtalya, Almanya, Danimarka, Hong Kong, Singapur ve Japonya merkezli dünyanın önde gelen yabancı gemi sahipleri ve gemi işletme kuruluşları oluşturuyor.