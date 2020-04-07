“Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk azalıyor”

07 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Mersin Uluslararası Termoking Çalışma Grubu Üyesi Muazzez Araç, koronavirüs salgını nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda başlatılan karantina uygulamaları ve gişe sayısının düşürülmesi nedeniyle oluşan 60 kilometrelik araç kuyruğunun, alınan önlemlerle ortadan kalktığını açıkladı. Mart ayı içinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki gişelerin sayısının 5’ten 1’e düşürülmesi nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahip olan termoking araçlarının bile en az 4 gün beklediğini hatırlatan Araç, “Balkanlar ve Avrupa pazarlarında sağlıklı gıdaya erişim ve ihracatın gerilememesi için sınır kapılarında araç yoğunluğu oluşturacak uygulamalardan uzak durulmalı. Bulgaristan tarafının geçici bir tampon bölge uygulaması başlatması ile Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki araç yoğunluğu azaldı ve geçiş işlemleri daha artık hızlı yapılıyor” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı yetkililerine de seslenen Muazzez Araç frigorifik taşımacılığın zarar görmemesi için zaman kaybetmeden sınır kapılarında geçiş üstünlüğüne sahip hassas yüklerin transferini hızlandıracak özel bir birimin oluşturulması gerektiğini ifade etti.