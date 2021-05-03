Kardeş ülkeden Türk nakliyeciye çözüm sinyali

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Azerbaycan, sadece Türk nakliyecilerden aldığı 500 dolarlık transit geçiş ücretini kaldırabileceğinin sinyallerini verdi. DÜNYA’ya konuşan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Azerbaycan Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği (ABADA) ile görüştüklerini, Türk nakliyecilerin Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdikleri taşımalarda yaşadıkları sorunların, bu hafta çözüme kavuşması konusunda umutlandıklarını söyledi.

Azerbaycan Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği (ABADA) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) arasında online düzenlenen toplantının ardından Türk taşımacılarının Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdikleri taşımalarda yaşadıkları sıkıntının Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine aktarılacağı açıklandı.

UND heyeti, toplantıda Türk taşımacılarının Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdikleri taşımalarda transit geçiş ücretleri, yetersiz Ro-Ro kapasitesinden kaynaklanan yüksek maliyetler, Nahcivan Koridorunda ödenen yüksek ücretler ve Verkhniy Lars sınır kapısında yaşanan beklemeler gibi sorunlar hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu. Azerbaycan Derneği adına ABADA Yönetim Kurulu Başkanı Habib Hasanov’un başkanlık ettiği heyet, UND ile bu sorunların çözümü konusunda işbirliğine gideceklerini ve bu konuda gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Türk taşımacıları adına aktarılan konuların bilincinde olduklarını, en kısa zamanda sorunlara ilişkin olumlu gelişmelerin beklendiğini, bu yönde Azerbaycan hükümetin çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Toplantıda UND-ABADA arasında ortak bir çalışma grubunun oluşturulması ve belirli aralıklarla toplantılar düzenlenerek görüş alış-verişinde bulunulması, istatistiksel veri alışverişi, UND’nin faaliyetleri üzerinden kıyaslama çalışmalarının başlatılması ile Türk Konseyi ve BSEC-URTA gibi uluslararası platformlardaki taşımacılıkla ilgili çalışma ve projelere Azerbaycan Derneği’nin daha aktif katılımının sağlanması kararlaştırıldı.

Rus sınırında krize neden olmuştu

Azerbaycan tarafında yaşanan bu gelişmeler, Rus sınırında haftalardır ülkeye dönmek için bekleyen Türk sürücüler için de umut oldu. Yüksek transit geçiş ücretleri nedeniyle Orta Asya taşımalarında Azerbaycan by-pass ederek Rusya güzergahını kullanan Türk taşımacılar, dönüş yolunda 70 km’yi aşan uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmıştı. Rusya’dan Gürcistan’a geçmek isteyen binlerce Türk TIR’ı 40 günü aşkın süredir Vladikavkaz Sınır Kapısı yakınlarında kuyrukta beklemiş, 5 günde 4 km yol bile alamamıştı.

Rus ve Ermeni araçlarının geçiş sayısında yaşanan azalma nedeniyle, bu kuyruk geçtiğimiz günlerde 3 km’ye kadar azalmıştı. Nakliyeciler, yaşanan bu sorunun Azerbaycan’ın tutumundan kaynaklandığını söylüyor. Dolayısıyla Azerbaycan’ın transit geçiş ücretlerini kaldırması Rus sınırında yaşanan sıkıntılar için de çözüm olacak.