Kargoculardan koronavirüs açıklaması

03 Şubat 2020

İnternette dolaşan asılsız bilgiler nedeniyle kendilerine çok fazla soru geldiğini aktaran Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, konuyla ilgili yazılı açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi.



Dernekten yapılan açıklamada, internette ve sosyal medyada kaynağı belli olmayan ve gerçekçilikten uzak dolaşan bilgilerin, kirlilik yarattığına değinen Kurt, "Bu asılsız bilgilerden biri de, virüsün dünyanın dört bir yanını dolaşan kargolar aracılığı ile de yayıldığı iddiası. Bu konuda derneğimize pek çok telefon geliyor" dedi.

"Kargo ve eşya ile bulaştığına dair bilgi yok"



Kut yazılı açıklamasında şunları söyledi:



"Virüsün insandan insana geçtiği konusunda bilgimiz var. Ancak şu an ne Çin’de ne de başka bir ülkede virüsün kargo & eşya yolu ile bulaştığına dair teyit edilmiş bir bilgi yok. Bununla beraber, kargo teslimatlarıyla ilgili henüz tarafımıza tebliğ edilmiş bir değişiklik mevcut değil. Yetkili mercilerden herhangi bir bildirim olursa teslimatlarla ilgili ivedilikle gerekli değişiklikler yapılacaktır. Türkiye’ye Çin’den gelen ve/veya Türkiye’den Çin’e gönderilen postalar için gümrük mevzuatımızın gerektirdiği tedbirler devam etmektedir.

Bu konuda daha detaylı bilgi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yetkili mercilerin yayınlarını takip etmelerini ve asılsız bilgilerle değil, yetkililerin sözlerine itimat etmelerini önemle rica ederiz."