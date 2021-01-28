Kargoda ‘zam’ isyanı

Pandemiyle birlikte talebin arttığı kargo sektöründe, son dönemde yapılan zamlar, sanayiciden esnaf ve tüketiciye kadar büyük tepkiyle karşılandı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, kargo ücretlerine son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldığını dile getirerek, “Sattığımız üründen alacağımız karı kargo için ödüyoruz. Artan maliyeti tüketiciye yansıtmak zorunda kalacağız” dedi. Esnaf ve vatandaştan da benzer şikayetler geliyor.

DÜNYA’ya konuşan OSS Başkanı Ziya Özalp, son dönemde sektörde yaşadıkları en büyük sıkıntılardan birinin kargo fiyatlarında yaşanan artış olduğunu ifade etti. Özalp, geçen yıl pandemi öncesi şubat ayında kargo firmalarının gönderi ücretlerine yüzde 50’ye yakın zam yaptığını hatırlatarak, “Kargo sektöründeki zam, e-ticaretteki büyüme ile başladı. Artan talebe yetişemeyen kargo firmaları altyapı yatırımlarını hızlandırmak zorunda kaldı. Firma yetkilileri bize artan maliyetlerden dolayı bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını yeni bir zam olmayacağını söylemişti. Ancak bu ay yüzde 50’ye yakın zam daha yapıldı. Böylece son bir yıl da kargo ücretlerine yapılan zam yüzde 100’ü aştı” açıklamasını yaptı.

Kargo maliyetlerinin otomotiv satış sonrası sektörü için önemli bir maliyet kalemi olduğunu aktaran Özalp, şu bilgileri verdi: “Otomotiv satış sonrası sektörü olarak 5 milyar dolarlık bir hacme sahibiz. OSS bünyesindeki 200 üye, bu hacmin 3 milyar dolarını karşılıyor. Yüzde 2 civarında kargo giderimiz var. Bu da toplam ciroda 100 milyon dolara tekabül ediyor. Sadece OSS üyelerinin 350 milyon TL kargo gideri var. Geçen yıl şubat ayında 7 TL’ye gönderdiğimiz ürünü şu anda 14 TL’ye gönderiyoruz. Birçok şirket, üründen kazandıkları karı kargoya ödediklerini söylüyor.”

Ziya Özalp, bu ay içerisinde yapılan yüzde 50’ye varan zammı tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklarını vurgulayarak, “Bizde ocak ayı ile birlikte hesap kitap yapılıyor. Kargodaki zam çok yüksek olduğu için tüketiciye fahiş fiyat olarak yansıyacak. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü yansıtabilecek oran değil bunlar” diye konuştu.

“Rekabet Kurumu, denetim yapmalı”

Gönderi ücretlerindeki zammın sadece kendilerini değil, diğer pek çok sektörü zorladığını ifade eden Özalp, şöyle devam etti: “Piyasada 3 büyük kargo firması ve PTT var. Bu üç firma piyasanın büyük bir bölümünü kaplıyor. Evet, serbest piyasa ortamı var ancak fiyat artışlarının herhangi bir endekse dayanmaması, yapılan zammın nedeninin bize açıklanmaması ve aynı anda tüm firmaların benzer adım atması bizde ortak hareket edildiği fikrinin oluşmasına neden oldu. Buradaki sıkıntılardan biri de bu fiyat artışının daha önceden bize söylenmemiş olması. Dolayısıyla ortada haksız bir rekabet ortamı oluştuğunu düşünüyoruz. Rekabet Kurumu’nun denetim yapması gerektiğine inanıyoruz. Bunun tamamen keyfi bir zam olduğunu düşünüyoruz. Artan talebe yetişemedikleri için fiyatları artırıyorlar. ”

"B2B’ye aynı zam yapılmamalı"

Zıya Özalp, kargo firmalarının özellikle B2B müşterilerine fahiş oranlarda zam yapmaktan kaçınması gerektiğini belirterek, “Bizim yaptığımız işle e-ticaret aynı değil. E ticaret B2C olarak adlandırdığımız son tüketicinin ürününün genel anlamdaki maliyetini belli bir şekilde kabul ederek almış olduğu bir yapı. Bizde ise B2B bir yapı var. Sürekli aynı müşteri ile çalışıyoruz. Dolayısıyla bize yapılan zamlar bu oranlarda olmamalı. Birazcık burada işgüzarlığın olduğunu düşünüyoruz. Biz hem kamunun hem son tüketicinin hem de Rekabet Kurumu’nun dikkatini çekmek istedik. Bunların bize sebeplerinin söylenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Kargo ücretleri ürünün fiyatını geçti"

Esnaf ve vatandaştan kargo gönderim ücretlerindeki artışa yönelik şikayetler artıyor. Bazı işletme sahipleri, kargo ücretlerindeki yüzde 100'e varan zamlar nedeniyle tüketicinin satın alma talebinde azalma olduğuna dikkat çekiyor. Bu konuda son dönemde çık fazla şikayet aldıklarını söyleyen Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları

Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Kargo ücretleri ürünün fiyatını geçmiş durumda. Artan online ticareti fırsata dönüştürüyor kargo şirketleri. Biz doğru bulmuyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın da bu konusa çalışma yaptığını biliyoruz. Artan fiyatlar vatandaşı esnafı bunaltır hale geldi” dedi.