Konteyner devi Evergreen’den Türkiye yatırımı!

Aysel YÜCEL

Dünyanın önde gelen konteyner taşıyıcılarından Evergreen Line, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türk limanlarındaki acentelik faaliyetlerini Evergreen Gemi Acenteliği A.Ş adı altında sürdüreceğini açıkladı. Şirket, Türkiye bağlantılı yeni hatları devreye almaya hazırlanıyor.

Tayvanlı konteyner devi Evergreen, 2001 yılından bu yana acenteliğini yapan Bosphorus Gemi Acenteliği A.Ş ile ortaklık kararı alarak, Türkiye’deki faaliyetlerine 1 Haziran itibarıyla Evergreen Gemi Acenteliği A.Ş olarak devam edeceğini açıkladı. Evergreen Gemi Acenteliği A.Ş yetkilileri, konuyla ilgili olarak “Evergreen Line'ın dünya üzerindeki büyümesine paralel olarak, Türk limanlarına yönelik yeni servis ağları ve yatırımlarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam mevcut ekibimizin hedefi olmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

Dünyanın 7. büyük konteyner şirketi

1.5 milyon TEU’yu aşkın gemi taşıma kapasitesi sahip olan Evergreen, dünyanın 7. büyük armatörlük şirketi. Evergreen’in 200’ün üzerinde gemisi bulunuyor.

Evergreen, geçen yıl mart ayında Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza ile dünya gündemine oturmuştu. "Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı. 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.