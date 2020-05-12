Konteyner taşımacılığı mayısta beklentileri aştı

12 Mayıs 2020

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Kınay Taşımacılık ve Lojistik (KTL) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Barış Dillioğlu, koronavirüs salgınının konteyner taşımacılığına etkilerini ve önümüzdeki dönemlere yönelik beklentilerini DÜNYA’ya anlattı. Dillioğlu, nisan ayında tarihi kayıplar yaşayan konteyner taşımacılığı sektörünün, mayıs ayına ise beklentilerin de üzerinde hızlı başladığını söyledi.

Bilindiği üzere; koronavirüs salgınının ilk etkilerinin görüldüğü sektörlerden biri de denizyolu konteyner taşımacılığı oldu. Salgının ardından tüketicilerin Çin gibi Uzakdoğu’dan gelen mallara yönelik taşıdığı endişeler nedeniyle sipariş ve yük kayıpları yaşandı. Çin’e giden yüklerin zamanında çekilmemesi büyük sorun oldu. Ardından bu durum Avrupa, Amerika ve Karadeniz marketine yansımaya başladı. Hâlihazırda seyirlerini sürdüren gemiler salgının sürmesi sebebiyle limanlara kabul edilemedi. Bu da yüklerde gecikmeye ve taşımacılık maliyetlerinin artmasına sebep oldu. Konteyner arzındaki azalmanın da etkisiyle navlunlar hızlı yükselişe geçti.

Ticaret hacimlerinde en büyük düşüşünün yüzde 32 ile Asya-Avrupa güzergâhlarında gerçekleştiğine dikkat çeken Barış Dillioğlu, “Nisanda Asya - Avrupa rotasında 61 sefer iptal oldu. Hacimlerde toplamda 151 bin TEU düşüş meydana geldi. Pandemi nedeniyle Asya bölgesinden ABD'ye ihraç edilen konteyner sevkiyatların hacminde ilk üç ayda toplamda yüzde 8.3 yani 3.5 milyon TEU düşüş yaşandı. Asya’dan gelen konteynerlerin kökenine bakıldığında Çin’den Amerika’ya gelen konteynerlerin yüzde 36 düşüşle 360 bin TEU’ya gerilediği görüldü. Bu sayılar 2008’de Lehman Brother’s iflasına da neden olan krizdeki sayıları hatırlattı (350.00 TEU)” diye konuştu.

“Hızlı toparlanma şansımız var"

Barış Dillioğlu, nisan ayındaki bu büyük düşüşlere karşın sektör olarak mayıs ayına hareketli başladıklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Çin ve Avrupa siparişleri yavaş yavaş açılmaya başladı. Salgının yanı sıra ramazan ayı ve tatil günlerinin etkisi, ayrıca gemi iptalleri nedeniyle mayıs ayının daha zor geçeceğini beklerken, aksine bu aya gayet hızlı başladık. Mayıs ayı için gidişatımız iyi görünüyor” dedi. Dillioğlu, Türkiye’deki nakit akışında yaşanan olumsuzlukların azaltılması durumunda piyasaların daha hızlı bir şekilde toparlanabileceğine işaret etti.

“Çin’e kaptırdığımız pazarı geri alabiliriz ama…”

Dillioğlu, bu sürecin sonunda oluşacak fırsatları çok iyi değerlendirip ülke olarak buradan pozitif neticeler alma şansının çok yüksek olduğunu belirterek, “Özellikle Çin’e kaptırdığınız tekstil, mobilya gibi sektörlerde yeniden söz sahibi olabiliriz. Ülke olarak özellikle sanayi, hayvancılık ve tarıma yatırım yapmalıyız” dedi.

Barış Dillioğlu, Sea-Intelligence’in raporuna göre küresel konteyner taşımacılığına yönelik kârlılıkların 2019’a kıyasla 6 milyar dolar azalacağının öngörüldüğünü, en kötü senaryoda ise bu yıl toplam 23 milyar dolarlık kayıp öngörüldüğünü aktardı.

Benelüks ve Vietnam ofisleri açıldı



KTL'nin bu yılın ilk dört ayında ticari anlamda salgından fazla etkilenmediğini ifade eden Dillioğlu, “Türkiye ve yurt dışında ofislerimizin bulunması ve hizmet çeşitliliğimizin çok olmasının bunda payı büyük. Nakit akışı ile ilgili ülkemizdeki genel sıkıntıyı saymazsak hedefler doğrultusunda ilk 4 ayı geçirdik” dedi.



Salgının ardından planlarını haftalık ve aylık yapmaya başladıklarını vurgulayan Dillioğlu, “Ocak ayında hedefimizde yüzde 8-10 büyüme vardı. İlk dört ay da bu doğrultuda gitti. Ama sene sonu ne çıkar bugünden bir şey demek zor. Gerçek şu ki; bütün piyasa muhakkak bu süreçten zararla çıkacaktır. Önemli olan bunu en düşük seviyede atlatıp bir an önce geleceğe bakmak” diye konuştu. Dillioğlu, bu dönemde hiçbir yatırımı ertelemediklerini aksine, salgın sonrası iki yeni ofis açtıklarını açıkladı: KTL Benelüks (Hollanda/Belçika ve Lüksemburg'u içine alan) ve KTL Vietnam. Dillioğlu, bunların dışında yeni depo ve yurt dışında birkaç ofis yatırımının daha gündemlerinde olduğunu söyledi. Dillioğlu, bu yatırımları da ekonomideki gelişmelere göre hayata geçireceklerini söyledi. Yaklaşık 100'den fazla ülkeye ihracat ve ithalat taşıması yapan KTL, 2019'da 105 bin TEU ihracat ve 25 bin TEU ithalat yapmıştı.

Dengeye oturan navlun yeniden artışa geçebilir



Konteyner navlun piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Dillioğlu, “Navlunlar ilk panik ile beraber yüzde 30-40 yükseldi. Daha sonra yükün azalmasıyla beraber düşüşe geçti. Ama yükün çok düşmesi gemi iptallerine sebep oldu. Sefer azaltma reaksiyonu işletim maliyetlerini azaltmaya ve navlun oranlarının düşmesini önlemeye yardımcı olabilecek bir tedbirdi. Yük kadar yer olunca tekrar navlunlar dengeye oturdu. Eğer yük çoğalmaz ise navlun fiyatları mecburen yükselmeye devam edecek" dedi.