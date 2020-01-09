Koster yenileme 10 gemi ile başlayacak

09 Ocak 2020

Barış SEDEF

MEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Çakır, bakanlık ile yapılan son görüşmede projenin 10 gemi ile teşvik kapsamına alınıp hayata geçirilmesi üzerine anlaşma sağlandığını açıkladı. Projenin 2020 yılında başlaması hedefleniyor.

Koster Filosunu Yenileme Projesi ile ilgili imzalar Haziran 2018’de atılmış sonrasında yaşanan kabine değişiklikleri ve projenin finansman ayağının oluşturulamaması nedeniyle proje bir türlü başlayamamıştı. Koster gemilerini yenileme projesinin hem istihdam hem de sektör açısından katma değeri artıracağına işaret eden Salih Zeki Çakır, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa kurulan şirket üzerinden süreç ilerleyecekti. Ancak sonrasında yaşanan kabine değişiklikleri projedeki işleyişin yavaşlamasına neden oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak bu sürece tekrar müdahil olduk. Bu projenin hayata geçmesi için tekrardan yapılması gerekenleri görüştük. Şu anda ilk etapta 10 gemi üzerinde 100 milyon dolarlık bir yatırım bedeli ile projenin 2020’de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Konu ile ilgili süreci hızlandırmak adına bakanlık düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Projenin tasarım ve dizayn çalışmalarını da geliştirdiklerini kaydeden Çakır, “Proje kapsamındaki gemiler IMO’nun yüzde 0,5’lik sülfür salınım oranına uygun bir şekilde inşa edilecek. Yani inşa edilecek gemilerdeki motorlar gas oil ile çalışacak” dedi.

Milyarlık proje herkese açık

Koster Yenileme Projesi’nin sektörde faaliyet gösteren bütün paydaşlara açık olduğunu dile getiren Çakır,” İlk etapta 10 gemi ile başlayacak proje herkese açık. Sonrasında da bu sayı artarak devam edecek. Projenin tam anlamıyla faal hale gelmesiyle, şu an için yüzde 30 kapasite ile çalışan tersanelere milyarlarca dolarlık iş potansiyeli doğacak. Ayrıca proje kapsamında binlerce kişinin de istihdam edilmesi öngörülüyor” şeklinde konuştu.