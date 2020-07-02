Kruvaziyer devlerinden bir iyi, bir kötü haber

02 Temmuz 2020

Aysel YÜCEL

Koronavirüs salgınından en ağır darbeyi alan sektörlerden biri olan kruvaziyerde, normalleşmenin başlamasıyla rotalar yeniden oluşturuluyor. Bazı şirketleri yaz sonuna hazırlanırken, diğerleri ise yeniden seferlere başlamak için 2021’i bekliyor.

Bilindiği gibi, 2017 yılındaki darbe girişimi sonrası Türkiye’yi seyahat rotasından çıkaran birçok kruvaziyer şirketi 2019’dan başlayarak yeniden Türkiye’ye uğrak yapma kararı almıştı. Ancak asıl dönüş 2020’de bekleniyordu. MSC başta olmak üzere birçok büyük şirket 2020’nin yaz sezonunda İstanbul ve İzmir’e gelemeyi planlıyordu. Ancak COVID-19 salgını sektörde tüm planları altüst etti. Kruvaziyer, salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Birçok şirket sefer planlarını ağustos ve eylül ayına öteledi. Öncelik ise Avrupa ülkelerine verildi. Bazı şirketler Türkiye’yi 2020’nin kış rotasına dahil ederken, bazıları ise 2021 yaz rotasından çıkardı.

Kruvaziyerde 31 ülkede 120 limanı temsil eden Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği (MedCruise) 26 Haziran’da gerçekleştirdiği webinar toplantısında dünyanın önde gelen kruvaziyer sektörü temsilcilerini ağırladı. Toplantıya katılan Deniz Ticaret Odası (DTO ) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, COVID-19 sonrası normalleşme süreci ile beraber kruvaziyer sektöründe Türkiye’nin izleyeceği yol haritası konusunda faydalı değerlendirmeler yapıldığına dikkat çekti. Yusuf Öztürk, toplantıdan çıkan müjdeli bir haberi de DÜNYA ile paylaştı.

Yusuf Öztürk, toplantının katılımcılarından Costa Cruises CEO’su Mr. Neil Palomba’nın Türk limanlarına yönelik seferlerinin kasım-aralık 2020 planlaması içinde yer aldığını söylediğini aktardı. Costa Cruises Başkanı Neil Palomba, COVID-19 küresel salgınının kontrol altına alınması sonrası Costa Cruises firmasının gemilerde alınan önlemlerle ilgili devlet otoritelerine sunduğu protokol, Ağustos ayı itibariyle Akdeniz’de başlaması planlanan deneme niteliğinde seferler ve uğrak ülkelerdeki devlet otoriteleri ve limanların alması gereken önlemlerle ilgili detaylı bilgi verildi.

Bu kapsamda Costa, normalleşme stratejisi doğrultusunda sosyal mesafe kuralları, dezenfektasyon, ateş ölçme sistemleri, gemilerde misafir edilecek yolcu kapasitesi, izolasyon kabinleri, klimanın yanı sıra geminin içinde temiz havanın maksimum derecede kullanılacağı sistemler, herhangi bir olumsuz durumda alınacak tedbirler ve diğer sağlık önlemlerini içeren oldukça detaylı bir protokol hazırlayıp, bu protokolü İtalyan devlet ve yerel otoriteleri ile İtalyan Sahil Güvenlik Kurumu’na sundu. İtalyan devlet otoritelerinin protokolü değerlendirip uygun görmesi halinde Costa firması deneme mahiyetindeki seferlerine 1 Ağustos 2020 tarihinde başlamayı planlıyor. Bu programa göre 1 Ağustos’ta bir geminin Trieste, Bari civarlarından kalkarak Malta’ya gitmesi, bu seferde yolcuların tamamının İtalyan vatandaşı olması öngörülüyor. İkinci gemi ise 15 Ağustos 2020 tarihinde İtalyan, Fransız ve İspanyol vatandaşlarından oluşacak misafirleri ile Savona’dan kalkıp Marsilya ve Barselona’ya uğrak yaptıktan sonra Roma’ya dönecek. Bir diğer gemi ise 1 Eylül 2020’de hareket edecek ve tüm ülke vatandaşlarına açık olacak. Bu üç seferin hepsi ayrı gemilerle yapılacak.

MSC, 2021 yaz sezonu için Türkiye’yi listeden çıkardı



MSC, ocak ayında yaptığı açıklama ile 2021 yaz sezonunda iki gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıklamıştı. İstanbul ve Kuşadası’nı rotaya dahil eden MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlamayı hedefliyordu. Ancak şirket, pandemi nedeniyle bu planını iptal etmek zorunda kaldı. DÜNYA’ya konuşan MSC yetkilileri, “COVID-19 pandemisinin dünya çapında yaratmış olduğu etkiler sebebiyle 2021 yaz programlarımızda filo genelinde yaptığımız zorunlu değişiklikler çerçevesinde 2021 için planlanan Türkiye hareketli/uğraklı programları önümüzdeki bir döneme ertelenmesine yol açtığını bildirmek isteriz. MSC Cruises olarak sizlerle aynı duyguları paylaşıyor ve konuklarımızı Türkiye’den hareketli yapacağımız seferlerle misafir etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu zorlu süreci atlatarak güzel günlere yelken açacağımıza inancımız sonsuz” diye konuştu.



Celestyal Cruises’da tüm seferler 2021’de başlayacak



Türkiye limanlarına yılın ilk seferlerini düzenleyerek en çok uğrak yapan kruvaziyer markası olan Celestyal Cruises, pandemi nedeniyle 2020 turlarını tüm dünya pazarında erteleyerek cruise seferlerine 2021 yılı Mart ayında başlama kararı aldı. Kruvaziyer firması 2020 sezon programına göre İstanbul ve Kuşadası limanları olmak üzere toplam 104 kez Türkiye limanlarına giriş yapacak, İstanbul’da yeni yapılan Galataport’a yanaşan ilk gemi olacaktı Celestyal Cruises Ticari Pazarlama Müdürü Leslie Peden, ‘’Tüm tedbirlerimizi olağanüstü artırarak sezonu karşılamak için hazırlandık, turlarımızı erteleyerek de olsa başlatmak için iyimserdik. Ancak uluslararası pazarlarımızda seyahat kısıtlamalarındaki belirsizlik, AB kruvaziyer operasyonlarına uygulanacak gelişmiş sağlık protokolleri nezdinde sezon açılışımızı yeniden masaya yatırdık ve ihtiyatlı davranarak kruvaziyer operasyonlarının sürdürülmesini gelecek yıla erteleme kararına vardık’’ dedi.

TÜRKİYE’NİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER NELER?



DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer şirketlerinin Türkiye’yi seyahat rotalarına eklemeleri için alınması gereken önlemleri şöyle sıraldı:



● Türkiye’nin limanlarında COVID-19 salgını ile ilgili alınan tüm önlemleri içeren ve Türkiye’nin kruvaziyer gemilerin yolcularını ağırlamaya hazır olduğunu belirten kapsamlı bilgileri tüm kruvaziyer operatörlerine iletilmeli



● Küresel salgının Akdeniz’de kontrol altına alındığı, ayrıca alınan azami önlemlerle Akdeniz’de sefer yapan kruvaziyer gemilerin yolcular için sağlıklı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunduğu yönünde kamuoyu oluşturulmalı



● Medya aracılığıyla gemilerde ve limanlarda alınan tedbirlerin detaylı şekilde anlatılması sektöre yönelik güveni yeniden tesis edilmeli.



● Limanlarda turizm acentelerine, yerel yöneticilere kadar kruvaziyer turizminin canlandırılması konusunda bu sektörden faydalanan her kesim ile işbirliğinin güçlendirilmeli



● Maddi olarak büyük kayıplar yaşayan kruvaziyer hatlarının elini rahatlatacak bazı adımlar atılmalı.



● Özellikle devlet limanları kruvaziyer şirketlerinin maliyetleri azaltacak önlemler almalı.