KTTD, kimyasal temizlikte çözüm ortağınız

13 Kasım 2019

Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği'nin (KTTD), karayolu veya kombine taşımacılıkla kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlemesi, yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlanması ve kontrolünün yapılması amacıyla hareket ediyor. Kimyasal ürünleri taşıyan donanımlar tanker tipi araç, konteyner, tanker, tank konteyner, izo konteyner ve taşıma kapları şeklinde sınıflandırılan IBC tank, plastik varil ve bidonlar dahil KTTD’nin hizmet alanına giriyor.

Fuar etkin bir platform olarak öne çıkıyor

KTTD Genel Sekreteri-Çevre Yüksek Mühendisi Çağla Sinem Özgen Alemdar, 2011 yılından itibaren logitrans'a katılan KTTD'nin ülkemizde ve dünyada önemli etkinliği olan bir platform olduğu için Logitrans'a katılmayı tercih ettiğini söylüyor.

Amaçın, ilgili sektör paydaşları ve üyeler arasındaki işbirliğini geliştirmek olduğuna işaret eden KTTD Genel Sekreteri-Çevre Yüksek Mühendisi Çağla Sinem Özgen Alemdar, "Lojistik ve kimya sektöründen fuar katılımcılarına ürün nakliyesinde kullanılan ekipmanlarının bir sonraki ürünü yüklemeden önce profesyonel olarak temizlenmesi gerektiğini anlatmak KTTD’nin misyonu. Çünkü araç veya ekipmanın temizlenmesi işinin mevzuatlara uygun yapılması, öncelikle çevreye zarar verilmemesi için bir gereklilik" dedi.

Bunlara dikkat edin!

Temizlenecek araç ya da ekipmanda en son taşınan kimyasalın cinsine uygun olan yöntemin seçilerek aracın kimyasallardan tamamen arındırılması gerektiğini anlatan KTTD Genel Sekreteri-Çevre Yüksek Mühendisi Çağla Sinem Özgen Alemdar, şunları kaydetti: "Bu işlemler sonucunda açığa çıkan atık suyun arıtılarak ilgili izinler doğrultusunda deşarj edilmesi veya en yakın arıtma tesisine iletilerek bertaraf edilmesi sağlanıyor. Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, ürünün ve aracın özelliğine bağlı olarak belirleniyor. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme işlemi zorunlu olarak yapılmalı."