Küresel yarı römork pazarı 2033’te 54 milyar doları aşacak

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Büyümeyi; artan karayo­lu taşımacılığı, intermodal taşımacılığın yaygınlaş­ması, altyapı yatırımları ile gıda ve ilaç lojistiğinde soğuk zincir ihtiyacının artması destekliyor. Ay­nı zamanda telematik sis­temleri, GPS takip, lastik basıncı izleme, fren teşhis sistemleri, yük takibi ve kestirimci bakım tekno­lojileriyle donatılan akıllı treylerlere geçiş hızlanır­ken, üreticiler yüksek da­yanımlı çelik, alüminyum ve kompozit malzemeler­le daha hafif ve yüksek ta­şıma kapasiteli treylerler geliştiriyor.

Rapora göre 2026 yılın­da en büyük pazar payını kuru yük treylerleri (dry van) oluşturacak. Pera­kende, e-ticaret, gıda, üre­tim, otomotiv yan sana­yi ve genel yük taşımacılı­ğında yaygın kullanılan bu araçlar, düşük satın alma ve işletme maliyetleri sa­yesinde talebini artırmayı sürdürüyor.

Tonaj bazında ise 100 ton üzeri taşıma kapasite­sine sahip yarı römork seg­mentinin en hızlı büyüyen alan olması bekleniyor. Altyapı, madencilik, enerji ve ağır sanayi yatırımları­nın yanı sıra rüzgâr ener­jisi projelerinde kullanılan büyük ekipmanların taşın­masına yönelik talep, low­boy, modüler ve hidrolik platform treylerlere olan ihtiyacı artırıyor.

Rapora göre Kuzey Amerika, 2026’da dünya­nın ikinci büyük yarı rö­mork pazarı olacak. ABD, güçlü ticari araç filosu ve filo yenileme yatırımla­rıyla bölgesel satışlara li­derlik ederken, Meksika nearshoring yatırımları ve sınır ötesi ticaretle, Ka­nada ise tarım, madenci­lik ile petrol ve doğal gaz sektörlerinden kaynakla­nan taşımacılık talebiyle pazarı destekliyor. Rapor, bağlantılı treyler tekno­lojileri, soğuk zincir yatı­rımları ve yaşlanan filola­rın yenilenmesi sayesinde Kuzey Amerika’nın tah­min dönemi boyunca ikin­ci büyük pazar konumunu koruyacağını öngörüyor.