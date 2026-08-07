Küresel yarı römork pazarı 2033’te 54 milyar doları aşacak
Küresel yarı römork (semi-trailer) pazarı, karayolu yük taşımacılığındaki büyüme, depo ve dağıtım ağlarının genişlemesi ile akıllı treyler teknolojilerine yönelik yatırımların etkisiyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Pazar araştırma şirketi MarketsandMarkets’ın raporuna göre, 2026’da 34,53 milyar dolara ulaşması beklenen pazarın, yıllık bileşik yüzde 6,6 büyümeyle 2033 yılında 54,14 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.
Büyümeyi; artan karayolu taşımacılığı, intermodal taşımacılığın yaygınlaşması, altyapı yatırımları ile gıda ve ilaç lojistiğinde soğuk zincir ihtiyacının artması destekliyor. Aynı zamanda telematik sistemleri, GPS takip, lastik basıncı izleme, fren teşhis sistemleri, yük takibi ve kestirimci bakım teknolojileriyle donatılan akıllı treylerlere geçiş hızlanırken, üreticiler yüksek dayanımlı çelik, alüminyum ve kompozit malzemelerle daha hafif ve yüksek taşıma kapasiteli treylerler geliştiriyor.
Rapora göre 2026 yılında en büyük pazar payını kuru yük treylerleri (dry van) oluşturacak. Perakende, e-ticaret, gıda, üretim, otomotiv yan sanayi ve genel yük taşımacılığında yaygın kullanılan bu araçlar, düşük satın alma ve işletme maliyetleri sayesinde talebini artırmayı sürdürüyor.
Tonaj bazında ise 100 ton üzeri taşıma kapasitesine sahip yarı römork segmentinin en hızlı büyüyen alan olması bekleniyor. Altyapı, madencilik, enerji ve ağır sanayi yatırımlarının yanı sıra rüzgâr enerjisi projelerinde kullanılan büyük ekipmanların taşınmasına yönelik talep, lowboy, modüler ve hidrolik platform treylerlere olan ihtiyacı artırıyor.
Rapora göre Kuzey Amerika, 2026’da dünyanın ikinci büyük yarı römork pazarı olacak. ABD, güçlü ticari araç filosu ve filo yenileme yatırımlarıyla bölgesel satışlara liderlik ederken, Meksika nearshoring yatırımları ve sınır ötesi ticaretle, Kanada ise tarım, madencilik ile petrol ve doğal gaz sektörlerinden kaynaklanan taşımacılık talebiyle pazarı destekliyor. Rapor, bağlantılı treyler teknolojileri, soğuk zincir yatırımları ve yaşlanan filoların yenilenmesi sayesinde Kuzey Amerika’nın tahmin dönemi boyunca ikinci büyük pazar konumunu koruyacağını öngörüyor.