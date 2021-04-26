Kurye, 'rekor büyüme' getirdi

Aysel YÜCEL

Salgının damga vurduğu 2020'de son 15 yılın rekorunun kırıldığı motosiklet pazarında, satışlar bu yıl daha da hızlandı. İlk çeyrekte motosiklet satışları yüzde 63.5 artarak, 43 bin adedi aştı. Bu dönemde en fazla artış yüzde 189 oranı ile 100-125 cc motor hacmine sahip motosiklet segmentinde gerçekleşti. Sektör, yılsonunda yeni bir rekora koşuyor.

Yılın ilk çeyreğinde 100-125 cc’lik motosiklet satışları 17 bin 400 adetle ilk sırada yer aldı. Bu segmentin toplam satışlardaki payı yüzde 40’lara kadar çıktı. Rekor yükselişin ana nedeni ise kurye talebindeki artış oldu. Pandemiyle birlikte e-ticaretin hızlanması, restoranların yanı sıra büyük market zincirlerinin eve servis hizmetlerini artırması, kurye motosiklet talebinde patlama yarattı.

Salgın nedeniyle insanların toplu taşımdan bireysel ulaşım araçlarına yönelmesi de pazarı hareketlendiren bir diğer önemli etken oldu. Bu eğilim, özellikle fiyat açısından ve B sınıfı ehliyetle de kullanılabiliyor olmasından dolayı 50cc motosiklet satışlarını artırdı. 50 cc motosikletler, yüzde 126 artış oranı ve 13.8 binlik satış adedi ile ilk çeyrekte pazardan yüzde 32’lik pay kaptı. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, 50cc motosikletlere ulaşım kolaylığının, pazara yeni kullanıcıların katılmasını da sağladığını vurgulayarak, “Bununla birlikte bir sonraki aşamada daha yüksek cc gruplarına geçişleri beraberinde getiriyor” dedi. 2020 yılında motosiklet pazarına yaklaşık 50 bin yeni kullanıcı girmişti. Öztürk, bu eğilimin 2021 yılında da devam ettiğini söyledi.

Turizmin de gözdesi olacak

Remzi Öztürk, geçen yıl 208 bin adetlik satış yapan sektörün hedefinin bu yıl 250 bin adede ulaşmak olduğunu söyledi. Bu hedefe ulaşılırsa sektör, 2007’den bu yana en yüksek satış adedini yakalamış olacak. Sektör temsilcileri, özellikle yaklaşan yaz döneminde pandeminin de etkisiyle motosiklet turlarının artacağını ve bu taşıma aracının turizmdeki yerinin artacağını öngörüyor.

Kurdaki dalgalanma zorluyor Diğer yandan, motosiklet pazarı kur artışından direkt etkileniyor. Yerli üretilenler dahil Türkiye’de satılan tüm motosikletlerin parçaları ithal ediliyor. Kur artışı sadece fiyatların yukarı çıkmasına neden olmuyor, maliyetleri artan markaların stratejik planlarının da sıklıkla değişmesine neden oluyor.

MOTED: Türkiye, üretim üssü olabilir

MOTED’in en önemli hedefl erinden biri, Türkiye’de satış yapan küresel motosiklet markalarının Türkiye’de üretim yapmasını sağlamak. MOTED yönetim kurulu üyeleri bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz mart ayında Ticaret Bakanı Baş Danışmanı Cihat Alagöz ile Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı hakkında bilgiler veren Remzi Öztürk, şunları aktardı: “Otomotivden sonra önemli bir ikinci iş gücü olan motosiklet sanayisinin ülkemizde bir endüstri haline gelmesi için hangi adımların atılması konusunda güzel bir değerlendirme oldu. Toplantı sonunda genel bir ‘Motosiklet Strateji Eylem Planı’ hazırlanarak ilgili bakanlıklara sunulması kararlaştırıldı. MOTED olarak tüm motosiklet sektörünü kapsayacak çalışma guruplarını hızlıca oluşturduk. Düzenli çalışmalara başladık. Çalışma tamamlandığında umarız bu düşüncemiz hayata geçirilerek Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamış oluruz. Coğrafi konumumuz ve genç kaliteli iş gücümüz avantajları ile ülkemizde motosiklet pazarını bir endüstri haline çeviririz.”