Lima Lojistik, Limaxgoo ile Avrupa ülkelerine dış ticareti havalandıracak

30 Mart 2019

Lima Lojistik, geliştirdiği yeni hizmeti ‘Limaxgoo’ ile karayolu minivan taşımacılığına yeni bir alternatif oluşturuyor. Lima Lojistik Kurucu Ortağı Sinan Türel, “Limaxgoo hizmetiyle 900 kilograma kadar olan yükleri Avrupa’ya ihracat ve ithalat olarak çift yönlü taşıma imkanı sunacağız. Halen karayolu minivan servisiyle taşınan kargoları daha rekabetçi fiyatlarla hava yoluyla taşıyacağız ve kapıdan kapıya teslim edeceğiz. Maliyet yönünden ekonomik olacak bu hizmet müşterilerimize hız kazandıracak. Başlangıçta dört Avrupa ülkesiyle çift yönlü başlayacak bu hizmeti, ileride tüm Avrupa ülkelerine yaymayı hedefliyoruz” dedi.

“Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan da hizmet vereceğiz”

Öte yandan Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan da kargo operasyonları önümüzdeki günlerde başlayacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Yenişehir Havalimanı’ndan kargo taşımacılığının başlaması için BTSO Lojistik AŞ adında bir şirket kurdu. Nisan ayında MNG Hava Yolları ile Bursa’dan Avrupa ülkelerine haftada iki gün taşımacılık gerçekleşecek. Yıllardır atıl vaziyette kalan Bursa Yenişehir Havalimanı’nın kargo operasyonlarına açılması projesine ciddi destek verdiklerini belirten Türel, “Yenişehir Havalimanı’nın kargo uçuşlarının başlaması son derece sevindirici. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesindeki sanayicilere büyük fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu proje, Bursa merkezli bir firma olarak bizi de çok heyecanlandırdı. Hızlıca harekete geçerek Yenişehir Havalimanı’nda ofisimizi açtık ve bir personelimizi görevlendirdik. Buradaki operasyonların başarılı ve sürdürülebilir olması için çok çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Otomotiv sektörü için Avrupa ve Bursa arasında köprü olduk”

Bursa merkezli olarak kurulduklarını, ancak çok kısa zamanda yerel firma olmaktan çıkarak ulusallaşma yolunda ilerlediklerini belirten Sinan Türel, 2017 yılında otomotiv sektöründeki önemli kuruluşlarla yaptıkları anlaşmaların büyümelerine katkı sağladığını hatırlattı. Türel, “Türkiye’de otomotiv alanında adından söz ettiren büyük kuruluşlarla 2017 yılında yüksek hacimli kontratlar imzaladık. Halen devam eden projeler kapsamında Avrupa’da üretilen otomotiv yedek parçaları ve üretim bandı malzemeleri bizim aracılığımızla 24 saatten daha kısa sürede müşterilerimizin fabrikalarına ulaşıyor. Her gün ortalama 10–15 ton arasında malzeme Avrupa ve Türkiye arasında taşınıyor. Bu proje taşımaları Lima’nın otomotiv endüstrisinde markalaşmasını sağladı. Müşteriler karşısında bilinilirliğimiz arttı ve bize yeni iş kapıları açıldı” diye konuştu.

Beş yılda hızlı büyüme kaydetti

Lima Lojistik’in 2013 yılında dört ortak tarafından kurulduğunu hatırlatan Türel, uluslararası bir şirketin acenteliğiyle sektöre adım attıklarını, 2016 yılından itibaren de Lima Lojistik markasıyla yüzde 100 yerli bir firma olarak faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti. Sinan Türel, toplam hacimlerinin yüzde 60’ını hava yolu taşımacılığının oluşturduğunu vurguladı. Tüm Türkiye’deki havalimanlarından operasyon yapabildiklerini vurgulayan Türel, 7 Nisan’da tam kapasite faaliyete geçecek olan İstanbul Havalimanı’ndan da müşterilerine hizmet vermeye hazır olduklarını belirtti. Bursa merkezli olarak çıktıkları yolda beş yıl içerisinde İstanbul, İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Londra ve Bükreş’te ofisler açtıklarını dile getiren Sinan Türel, 38 kişilik satış ve operasyon ekibiyle yeni projeler üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini aktardı.