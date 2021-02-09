Logitrans, yurtdışı seferlerine Fas'ı da ekledi

Uluslararası taşımacılık alanında kara, deniz, demir ve havayolu ile intermodal taşımacılık çözümleri sunan Logitrans Lojistik, yurtdışında hizmet verdiği bölgelere Fas'ı da ekledi.

Taşımacılık çözümlerinin yanı sıra depolama, gümrükleme, tedarik zinciri çözümleri ve e-ihracat hizmeti veren Logitrans Lojistik, Faslı lojistik hizmet sağlayıcısı Timar ile yaptığı iş birliği ile Fas'a 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla seferler düzenlemeye başladı. Logitrans, bölgeye yönelik taşımalara ek olarak, Fas’ta gümrüklü, ısı ve nem kontrollü depolama hizmetleri ile ülke içi dağıtım hizmetleri de veriyor.

Çıkışlar Cuma - Cumartesi yapılıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Logitrans Lojistik Fas ve Iberia Hat Müdürü Fadim Uysal, “Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı Afrika ülkelerinden beşinci sırada olan Fas’a seferlerimiz başladı. Hem komple hem de parsiyel yüklerin düzenli olarak her Cuma - Cumartesi çıkışları yapılıyor. Yalnızca 6 günde Fas’a ulaşarak ülkenin en büyük lojistik hizmet sağlayıcılarından olan Timar’ın da işbirliğiyle en düşük seviyede yerel masraflarla ve en yüksek güvenlik koşullarında müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Bunu yaparken avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat anlayışımızdan da ödün vermiyoruz." şeklinde konuştu.