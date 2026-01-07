Lojistik, ekonominin nabzını tutan stratejik bir sektör oldu

Hayati ARIGAN

Küresel lojistik paza­rında önemli bir pa­ya sahip Türk lojistik sektörü 2025’te büyüme po­tansiyeli yüksek, stratejik bir dönemden geçti. E-ticaretin yükselişi, büyük altyapı pro­jeleri, global yatırımlar ve diji­tal dönüşüm unsurları ile 200 milyar dolar büyüklüğünde hacme ulaşan ve dünya gene­linde 11. sırada yer alan sektö­rü destekledi. Maliyet baskı­ları, iş gücü sorunları ve eko­nomik dalgalanmalar kısa vadede zorluk yarattı. Türki­ye’nin lojistikte bölgesel lider­liği ve küresel rekabetteki ye­rini güçlendirdi.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenle­ri Derneği (UTİKAD) Başka­nı Bilgehan Engin, 2025 yı­lı değerlendirmesi ve 2026 beklentilerini paylaştı. Lojis­tik sektörünün Türkiye eko­nomisi ve küresel ticaretteki stratejik rolüne dikkat çeken Engin, 2025’in lojistik açısın­dan ‘çok yoğun ve dalgalı’ bir yıl olduğunu vurguladı. Engin, sektörün artık yalnızca taşı­macılıktan ibaret olmadığını, üretim, ticaret ve ekonomik akışın merkezinde yer aldığı­nı söyledi.

2025: Dalgalanmaların yılı

Engin, 2025’te Kızıldeniz krizi ve Süveyş Kanalı’ndaki güvenlik risklerinin deniz ta­şımacılığını derinden etkiledi­ğini belirtti. Birçok hat opera­törünün Ümit Burnu rotasına yönelmesiyle navlun, sigor­ta maliyetleri ve transit süre­lerin arttığını ifade eden En­gin, bunun Türkiye’ye de özel­likle Doğu Akdeniz ve Mersin Limanı üzerinden yansıdığı­nı kaydetti. Küresel konteyner navlunlarında sert dalgalan­malar yaşandığını, uzun vade­li kontratların zayıfladığını ve spot piyasanın öne çıktığını belirten Engin, öngörülebilir­liğin azaldığını söyledi.

Hava kargoda e-ticaret etkisi

2025’te e-ticaret kaynak­lı hava kargo talebinde rekor artış yaşandığını dile geti­ren Engin, Türkiye’de e-tica­ret hacminin 6 milyar adede yaklaştığını, sektörde 600 bi­nin üzerinde işletmenin fa­aliyet gösterdiğini aktardı. Deniz yolundaki belirsizlik­lerin de etkisiyle hava kargo­nun stratejik bir taşıma mo­duna dönüştüğünü ifade eden Engin, bu eğilimin 2026’da da süreceğini öngördüklerini söyledi.

Yeşil lojistik sahaya indi

AB’nin Sınırda Karbon Dü­zenleme Mekanizması’nın 2025 itibarıyla sahada hisse­dilmeye başlandığını belir­ten Engin, sürdürülebilirliğin artık teorik değil operasyo­nel bir zorunluluk haline gel­diğini vurguladı. Karbon per­formansının lojistik firmala­rı için temel bir kriter haline geldiğini kaydeden Engin, ye­şil lojistik ve dijitalleşmenin sektörün dönüşümünde belir­leyici olacağını söyledi.

Orta Koridor ve transit taşımacılık

Türkiye’nin Orta Kori­dor’un en stratejik ayağı oldu­ğunu vurgulayan Engin, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetle­ri ile ticaret hacminin 11 mil­yar dolara ulaştığını hatırlattı. Zengezur Koridoru’nun dev­reye girmesi, altyapı yatırım­ları ve gümrük mevzuatları­nın uyumlaştırılmasıyla bu hacmin hızla artabileceğini ifade etti. Türkiye’nin transit ülke rolünün güçlenmesinin, lojistik sektörüne önemli kat­kı sağlayacağını belirtti.

Demiryolu, limanlar ve entegrasyon

Engin, lojistiğin entegre bir yapı olduğuna dikkat çeke­rek, limanların karayolu ka­dar demiryolu bağlantılarının da güçlendirilmesi gerektiği­ni vurguladı. Kombine ve in­termodal taşımacılığın mali­yet ve hız avantajı sunduğunu belirten Engin, demiryolu­nun hem iç taşımadaki hem de uluslararası taşımadaki payı­nın artırılmasının öncelik ol­duğunu söyledi.

Sektörün büyüklüğü ve hizmet ihracatı

Türkiye ekonomisinin yak­laşık 1,5 trilyon dolarlık bü­yüklüğü dikkate alındığında, lojistik sektörünün 200 mil­yar dolar seviyesinde bir hac­me ulaştığını belirten Engin, hizmet ihracatının 2025’te yaklaşık 128 milyar dolar ola­rak gerçekleştiğini, bunun 38 milyar dolarlık kısmının lojis­tik ve taşımacılıktan geldiğini vurguladı.

İnsan kaynağı ve yapay zekâ

Sektörde sürücü açığı, yaş­lanan iş gücü ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacının 2026’da da öne çıkacağını belirten En­gin, yapay zekâ kullanımının 2025’te sektörde yüzde 13,6 seviyesinde olduğunu aktardı.

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel: 2026'da öncelik kontrollü ve sürdürülübilir büyüme olacak

“2025’te hızdan çok öngörülebilirlik ve maliyet yönetimi sınavı verdik. Yakıt ve kapasite maliyetleri şirketleri daha verimli çalışmaya zorladı. Biz bu dönemde veriyle yönetilen operasyon, intermodal çözümler ve uçtan uca görünürlüğe odaklandık. 2025’in ilk yarısında tonaj bazında iki katın üzerinde büyüdük. 2026’da ise yapay zekâ, otomasyon ve sürdürülebilirlik sektörün ana ekseni olacak. Sürat Lojistik olarak bu yeni dönemde; teknolojiyi sahaya yansıtan, çevresel sorumluluğu iş modelinin merkezine alan ve Türkiye’nin bölgesel lojistik üs olma hedefinde aktif rol üstlenen bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.”

EvoLog CEO’su Barış Talay:

2025 yılı maliyet yönetimi, tahsilat ve nakit akışı açısından dikkatle yönetilmesi gereken bir yıl oldu. Sanayi ile lojistik arasındaki güçlü bağ bu dönemde daha net hissedildi. Intermodal yatırımlarımız sayesinde Avrupa pazarında yüzde 30 büyüdük, toplam sefer sayımız 70 bine ulaştı. 2026’da maliyet yönetimi, tahsilat, nakit akışı ile kaliteli ve kontrollü büyüme, lojistik sektörünün öncelikli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Kontrollü ve sürdürülebilir büyüme önceliğimiz olacak.

Talay Logistics CEO’su Onur Talay:

“2025, kapasite büyütmekten çok mevcut kapasitenin daha verimli kullanıldığı bir yıl oldu. Avrupa’da büyüme sınırlıydı ancak Türkiye, alternatif tedarik merkezi olarak öne çıktı. Türkiye tarafında yüksek maliyetler ve finansmana erişim zorluklarına rağmen, ihracat ve Avrupa bağlantılı hatlarda hareketlilik korundu diyebilirim. Davies Turner ve Transuniverse Forwarding iş birlikleriyle İngiltere ve Belçika hatlarında hacmimizi artırdık. 2026’da AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması lojistikte oyunun kurallarını değiştirecek.”

Solmaz Lojistik Yönetim Kurul Direktörü Billur Barlın

“2025’te dijitalleşme yatırımları ve entegre lojistik yaklaşımının şirketin büyümesinde belirleyici oldu. Özellikle gümrük süreçlerinde otomasyon ve yapay zeka uygulamalarıyla önemli ilerleme kaydettik.

2025’in sektör açısından zorlu geçti. Enflasyondan arındırılmış büyüme yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Depo kapasitelerini 300 bin metrekareye çıkardık. Gebze’de yeni depo açtık. 2026'da büyümeye devam edeceğiz"