Lojistik, ekonominin nabzını tutan stratejik bir sektör oldu
Lojistik açısından 2025’in ‘çok yoğun ve dalgalı’ bir yıl olduğunu vurgulayan UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, sektörün artık yalnızca taşımacılıktan ibaret olmadığını, üretim, ticaret ve ekonomik akışın merkezinde yer aldığını söyledi.
Hayati ARIGAN
Küresel lojistik pazarında önemli bir paya sahip Türk lojistik sektörü 2025’te büyüme potansiyeli yüksek, stratejik bir dönemden geçti. E-ticaretin yükselişi, büyük altyapı projeleri, global yatırımlar ve dijital dönüşüm unsurları ile 200 milyar dolar büyüklüğünde hacme ulaşan ve dünya genelinde 11. sırada yer alan sektörü destekledi. Maliyet baskıları, iş gücü sorunları ve ekonomik dalgalanmalar kısa vadede zorluk yarattı. Türkiye’nin lojistikte bölgesel liderliği ve küresel rekabetteki yerini güçlendirdi.
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin, 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 beklentilerini paylaştı. Lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi ve küresel ticaretteki stratejik rolüne dikkat çeken Engin, 2025’in lojistik açısından ‘çok yoğun ve dalgalı’ bir yıl olduğunu vurguladı. Engin, sektörün artık yalnızca taşımacılıktan ibaret olmadığını, üretim, ticaret ve ekonomik akışın merkezinde yer aldığını söyledi.
2025: Dalgalanmaların yılı
Engin, 2025’te Kızıldeniz krizi ve Süveyş Kanalı’ndaki güvenlik risklerinin deniz taşımacılığını derinden etkilediğini belirtti. Birçok hat operatörünün Ümit Burnu rotasına yönelmesiyle navlun, sigorta maliyetleri ve transit sürelerin arttığını ifade eden Engin, bunun Türkiye’ye de özellikle Doğu Akdeniz ve Mersin Limanı üzerinden yansıdığını kaydetti. Küresel konteyner navlunlarında sert dalgalanmalar yaşandığını, uzun vadeli kontratların zayıfladığını ve spot piyasanın öne çıktığını belirten Engin, öngörülebilirliğin azaldığını söyledi.
Hava kargoda e-ticaret etkisi
2025’te e-ticaret kaynaklı hava kargo talebinde rekor artış yaşandığını dile getiren Engin, Türkiye’de e-ticaret hacminin 6 milyar adede yaklaştığını, sektörde 600 binin üzerinde işletmenin faaliyet gösterdiğini aktardı. Deniz yolundaki belirsizliklerin de etkisiyle hava kargonun stratejik bir taşıma moduna dönüştüğünü ifade eden Engin, bu eğilimin 2026’da da süreceğini öngördüklerini söyledi.
Yeşil lojistik sahaya indi
AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın 2025 itibarıyla sahada hissedilmeye başlandığını belirten Engin, sürdürülebilirliğin artık teorik değil operasyonel bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Karbon performansının lojistik firmaları için temel bir kriter haline geldiğini kaydeden Engin, yeşil lojistik ve dijitalleşmenin sektörün dönüşümünde belirleyici olacağını söyledi.
Orta Koridor ve transit taşımacılık
Türkiye’nin Orta Koridor’un en stratejik ayağı olduğunu vurgulayan Engin, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri ile ticaret hacminin 11 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Zengezur Koridoru’nun devreye girmesi, altyapı yatırımları ve gümrük mevzuatlarının uyumlaştırılmasıyla bu hacmin hızla artabileceğini ifade etti. Türkiye’nin transit ülke rolünün güçlenmesinin, lojistik sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Demiryolu, limanlar ve entegrasyon
Engin, lojistiğin entegre bir yapı olduğuna dikkat çekerek, limanların karayolu kadar demiryolu bağlantılarının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kombine ve intermodal taşımacılığın maliyet ve hız avantajı sunduğunu belirten Engin, demiryolunun hem iç taşımadaki hem de uluslararası taşımadaki payının artırılmasının öncelik olduğunu söyledi.
Sektörün büyüklüğü ve hizmet ihracatı
Türkiye ekonomisinin yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğü dikkate alındığında, lojistik sektörünün 200 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaştığını belirten Engin, hizmet ihracatının 2025’te yaklaşık 128 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 38 milyar dolarlık kısmının lojistik ve taşımacılıktan geldiğini vurguladı.
İnsan kaynağı ve yapay zekâ
Sektörde sürücü açığı, yaşlanan iş gücü ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacının 2026’da da öne çıkacağını belirten Engin, yapay zekâ kullanımının 2025’te sektörde yüzde 13,6 seviyesinde olduğunu aktardı.
Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel: 2026'da öncelik kontrollü ve sürdürülübilir büyüme olacak
“2025’te hızdan çok öngörülebilirlik ve maliyet yönetimi sınavı verdik. Yakıt ve kapasite maliyetleri şirketleri daha verimli çalışmaya zorladı. Biz bu dönemde veriyle yönetilen operasyon, intermodal çözümler ve uçtan uca görünürlüğe odaklandık. 2025’in ilk yarısında tonaj bazında iki katın üzerinde büyüdük. 2026’da ise yapay zekâ, otomasyon ve sürdürülebilirlik sektörün ana ekseni olacak. Sürat Lojistik olarak bu yeni dönemde; teknolojiyi sahaya yansıtan, çevresel sorumluluğu iş modelinin merkezine alan ve Türkiye’nin bölgesel lojistik üs olma hedefinde aktif rol üstlenen bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.”
EvoLog CEO’su Barış Talay:
2025 yılı maliyet yönetimi, tahsilat ve nakit akışı açısından dikkatle yönetilmesi gereken bir yıl oldu. Sanayi ile lojistik arasındaki güçlü bağ bu dönemde daha net hissedildi. Intermodal yatırımlarımız sayesinde Avrupa pazarında yüzde 30 büyüdük, toplam sefer sayımız 70 bine ulaştı. 2026’da maliyet yönetimi, tahsilat, nakit akışı ile kaliteli ve kontrollü büyüme, lojistik sektörünün öncelikli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Kontrollü ve sürdürülebilir büyüme önceliğimiz olacak.
Talay Logistics CEO’su Onur Talay:
“2025, kapasite büyütmekten çok mevcut kapasitenin daha verimli kullanıldığı bir yıl oldu. Avrupa’da büyüme sınırlıydı ancak Türkiye, alternatif tedarik merkezi olarak öne çıktı. Türkiye tarafında yüksek maliyetler ve finansmana erişim zorluklarına rağmen, ihracat ve Avrupa bağlantılı hatlarda hareketlilik korundu diyebilirim. Davies Turner ve Transuniverse Forwarding iş birlikleriyle İngiltere ve Belçika hatlarında hacmimizi artırdık. 2026’da AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması lojistikte oyunun kurallarını değiştirecek.”
Solmaz Lojistik Yönetim Kurul Direktörü Billur Barlın
“2025’te dijitalleşme yatırımları ve entegre lojistik yaklaşımının şirketin büyümesinde belirleyici oldu. Özellikle gümrük süreçlerinde otomasyon ve yapay zeka uygulamalarıyla önemli ilerleme kaydettik.
2025’in sektör açısından zorlu geçti. Enflasyondan arındırılmış büyüme yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Depo kapasitelerini 300 bin metrekareye çıkardık. Gebze’de yeni depo açtık. 2026'da büyümeye devam edeceğiz"