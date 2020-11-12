Lojistik sektörü, garanti iş ve alıcı peşinde

12 Kasım 2020

Nihat DELİBAŞI

Pandeminin etkisini artırdığı Avrupa’da ülkeler mücadele için önlemleri sıkılaştırdı. Bu sıkılaştırmanın mal ve hizmet alımlarına olası etkilerini değerlendiren uluslar arası nakliyeciler çözümü garanti yüklerde buldu. Maxlog İş Geliştirme Direktörü Cihan Köse, “Satıcılarda pandemi nedeniyle Avrupa ülkelerinde kapıların kapanabileceği endişesi hakim. Lojistikçiler de ihracatçının ‘malım kapıda kalır ya da parasını tahsil edemezsem’ endişesine karşı ilgili hattı didik didik ederek önlem almaya çalışıyor. Bu durum işlerin bir miktar yavaşlamasına neden oldu” dedi.

Avrupa pazarında Almanya teslim karayolu ile taşıma ücretinin 3 bin 500 dolar seviyesinde gerçekleştiği, bugün itibariyle rakamların 4 bin 440- 4 bin 500 dolar seviyesine çıktığı bilgisini veren Köse, “Malın Türkiye’den yüklenip, Avrupa’ya ulaşması 15- 17 günü buluyor. Dolayısıyla malı yükledikten 15 gün sonra, araç sınırdan geçebilecek mi, sınırdan geçti araç ülke içinde teslim noktasına ulaşabilecek mi? Alıcı hala faal mi? 15 gün önceden bunları kestirmek çok zor. Lojistik maliyetleri bu belirsizlik nedeniyle artmaya devam ediyor ” diye konuştu.

Bir diğer sıkıntı demoraj konusu

İhracatçının, pandemi riski nedeniyle güvenli alıcılarla çalışmaya öncelik verdiğini, lojistikçilerin de hat üzerinde hiçbir detay atlamama gayreti nedeniyle işlerin bir miktar yavaşladığını anlatan Köse, “Alıcı ve satıcı arasındaki bu ortam, lojistiğe de yansıyor. Nakliyede kullandığımız konteynerlerin belirlenen hat üzerindeki tesliminde yaşanan gecikme için demoraj (alıcı tarafından ödenen gecikme bedeli) sözkonusu oluyor. Sonuçta güven ortamı azalıyor. Operasyon didik didik ediliyor. Tüm bunlar, Avrupa’da pandeminin tekrar yüzünü göstermesinin sonucu” dedi.