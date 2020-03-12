Lojistikçi AB’den 'acil geçiş' izni istiyor

12 Mart 2020

Aysel YÜCEL

Uluslararası taşımacılıkta yıllardır ‘kota’ ve ‘transit geçiş belgesi’ gibi sorunlarla mücadele eden Türk nakliyeciler, AB’ye çağrıda bulunarak, koronavirüs salgını ile sağlıklı bir şekilde mücadele edebilmek için lojistiğin önündeki engellerin geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, “Maske ve ilaç hammaddesi taşıyan TIR’lar transit geçiş belgesi için 5 gün Kapıkule Sınır Kapısı’nda beklemek zorunda kalabiliyor” dedi.

“Hayati ürünler en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırılmalı”

UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede lojistiğin önemine vurgu yaparak, bu süreçte AB’nin Türk nakliyecisinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Şener, “Koronavirüs salgınının insan sağlığına ve ekonomilere yönelik olumsuz etkileri artarak devam ediyor. Bu dönemde ilaç, ilaç hammaddesi, maske, dezenfektan, gıda gibi malzemelerin hızlı ve güvenli bir şekilde hedef ülkeye ulaştırılması hayati önem taşıyor” dedi.

“Kota ve geçiş belgeleri askıya alınmalı”

Fatih Şener, UND olarak bu engellerin ortadan kalkması için AB’ye çağrıda bulunduklarını açıklayarak, “AB’den koronavirüs salgını süresince Türk nakliyecisinden talep edilen transit geçiş belgesi ve kota sorunun kaldırılmasını istiyoruz. Almanya’ya ya da diğer AB ülkelerine giden bir TIR, transit ülke konumundaki Macaristan veya Slovenya'nın istediği geçiş belgesi nedeniyle Kapıkule’de 5 gün beklemek zorunda kalan araçlar var. Ancak günümüz şartlarında transit geçiş belgeleri ve kotalar askıya alınmalı. AB’den Türkiye’ye gelen, Türkiye üzerinden İran’a yapılan taşımalar için de aynı şekilde kolaylık sağlanmalı” diye konuştu.

Fatih Şener, AB’nin özellikle çevreye duyarlı Euro 5 ve Euro 6 araçlar için transit geçişlerin serbestleştirilmesini beklediklerini aktardı.

‘Tampon bölge’de öncelik gıda ve bozulabilir ürünlerde



Koronovirüs salgını nedeniyle komşu ülkelerimiz İran ve Irak’la sınır kapıları kapanmış, ticaretin aksamaması için mal teslimatlarının geçici olarak ‘tampon bölge’de yapılması kararı alınmıştı. İran ile bu konuya yönelik çalışmalar devam ederken, Irak ticaretinde süreç başladı. DÜNYA’ya konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, virüs tehlikesi nedeniyle 29 Şubat tarihinde giriş ve çıkışlara kapatılan Habur Sınır Kapısı çıkışındaki ‘tampon bölge’ye günlük 500 TIR’ın ulaştığını açıkladı. Yetkililer, mal teslimlerinde önceliğin gıda ve bozulabilir ürünlere verildiğini vurguladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’den Irak’a çıkış ve Irak’tan Türkiye’ye giriş işlemleri hızlandığını belirten UND yetkilileri, girişte günde ortalama bin 200 TIR, çıkışta ise günde ortalama 500 TIR aracı işlem görür hale geldiğini aktardı. Bölgede sürdürülen yoğun çalışmalar kapsamında ihracat çıkış hızının günlük 700 araca çıkarılması hedefleniyor. Sınırlar kapanmadan önce Irak’a günlük ortalama bin 500 sefer yapılıyordu.



Irak’tan dönen araçlar dezenfekte ediliyor



İthalat yönünde ise, Irak’tan Türkiye’ye dönüş istikametinde giriş yapan araçlar üzerinde dezenfeksiyon sıvıları ile virüs temizliği gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon işleminden sonra araçlar üç saat süreyle havalandırma için bekletiliyor. UND’nin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan yetkililer, şu açıklamayı yaptı: “Bölgeye gelen tüm sürücülere ve sahaya giriş yapanlara UND tarafından temin edilen maske, eldiven gibi koruyucu malzemeler ve dezenfektanlar dağıtılıyor. Ayrıca sürücülerin yük değişimi sırasında birbirileriyle temas etmemeleri ve sağlık kurallarına tam olarak uymaları için uyarılarda bulunuluyor. Derneğimiz sahaya 6 geçici personel takviye ederek, gerekli koordinasyon ve tercüme hizmetini ve sürücülerimize yemek ikramı hizmetlerini yürüterek Habur Gümrük Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarına yardımcı oluyor.” TİM verilerine göre; 2019 yılında Irak’a 9.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı, Türk TIR’ları bu dönemde yaklaşık 515 bin sefer yaptı.



Türkmenistan’da mahsur kalan şoförler dönüş yolunda



Türkmenistan’ın koronavirüs nedeniyle İran’la sınır kapılarını kapatmasıyla yüzlerce Türk şoför, Türkmenistan-İran sınırında mahsur kalmıştı.İran güzergahının kapalı olduğunu ve Türkmenistan ile İran arasındaki sınır kapılarının yakın bir zamanda açılmayacağı konusunda uyarı yapan UND yetkilileri, Lütfabad sınır kapısında Türkmenistan’a giriş yapmak üzere bekleyen firmalara, gümrük işlemlerini biran evvel başlatarak sürücülerin dönüşlerini sağlamaları gerektiği çağrısında bulunmuştu. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türkmenistan’da mahsur kalan yaklaşık 700 aracın Türkiye’ye doğru dönüşe geçtiğini açıkladı.