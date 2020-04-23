Lojistikçiler maske bulamıyor!

23 Nisan 2020

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), lojistikçilerin son günlerde maske ve koruyucu malzeme bulmakta zorlandığını dile getirerek, sıkıntının acilen çözülmesi için ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı'na çağrıda bulundu.

Salgından olumsuz etkilenen ve buna rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdüren sektörlerin başında lojistik sektörünün geldiğini vurgulayan UTİKAD yetkilileri, maske ve koruyucu ekipman konusundaki taleplerini Sağlık, Ticaret, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı olarak bildirdi.

Ücretli ya da ücretsiz acil maske talebi

UTİKAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında iş süreçlerinde maske bulundurma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatılarak; sahada lojistik operasyonlarda çalışarak lojistik akışların devamını sağlayan başta şoförler ile uçuş personeli olmak üzere, tüm sektör çalışanları için öncelikle ücretsiz olmak üzere maske ve koruyucu malzeme temin edilmesi talebinde bulundu. UTİKAD yetkilileri, ücretsiz maske temininin mümkün olmaması halinde ise bu ihtiyaçların ücretli olarak temin edilmesi için ilgili kurumların belirlenmesini istedi.