Lojistikte İran’a da tampon bölge talebi

26 Mart 2020

Mehmet Nabi Batuk

Koronavirüs salgını dolayısıyla İran ile olan sınır kapılarının kapatılmasının bölgede ticari faaliyet gösteren üretici ve lojistik firmaları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Mersin Gümrüklü Antrepocular Derneği (MEGAD) Başkanı Mustafa Açıkgöz, ilişkilerin tıkanmaması için Irak sınırında kurulan Tampon Bölge’nin acil olarak İran sınırında da kurulması gerektiğini söyledi. ABD’nin ambargosu kapsamında İran’a yönelik uygulanan yaptırımlar nedeniyle 2018 yılında İran’la olan 9.30 milyar dolarlık ticaret hacminin 2019’da 5.60 milyar dolar seviyesine indiğini anımsatan Mustafa Açıkgöz ticari ilişkilerin daha da zarar görmemesi için ticareti kopmadan devam ettirecek kontrollü geçiş ve tampon bölge gibi uygulamaların bir an önce başlaması gerektiğini kaydetti.

“Ticari kanalların tıkanmasını engelleyecek uygulamalar geliştirilmeli”

Türkiye’nin önceliğin korona virüs salgınından korunmanın yollarına odaklanmak olduğunu ancak bu süreçte İran ve diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerin sürdürülebilir olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, “Ülkemizde üretilen ihraç ürünlerini İran üzerinden yıllardır onlarca Asya ülkesine taşıyoruz. Bu bölgelerde durmamız demek üretimin durması, işsizliğin artması, tedarik zincirinin kırılması ve ticari alanda daralma demektir. Bu yüzden devletimizin bir yandan en son güvenlik tedbirlerini alması bir yandan da ticari kanalların kapatılmamasını sağlayacak uygulamaları geliştirmesi sektörlerimiz açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

“Geri dönen mallar firmalar için depolama sorunu yaratabilir”

Günümüzde İran’a ve İran üzerinden diğer Asya ülkelerine ulaşılan tüm yolların kapalı olduğunu dile getiren Mustafa Açıkgöz, geri dönen ihraç ürünlerinin de firmalar için büyük bir depolama sorunu yaratacağı uyarısında bulundu. Depolama kapasiteleri düşük olan firmaların lojistik sorunlarının artmaması için üretimlerini azaltmaya başladığını bazı firmalarında üretimlerini durdurduğuna dikkat çeken Açıkgöz, “Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak süreci yakından izliyor, bölgede bir an önce bir tampon bölge oluşturulmasını bekliyoruz. Ayrıca sınır bölgelerimizde kurulan sahra hastanelerimiz üzerinden de transfer süreci yönetilebilir. Sınırlarımıza geri dönen vatandaşlarımız için karantina süreçleri işletilebilir. Sistem yavaşlasa da en azından ticaret kanalları açık tutularak sektörel ilişkiler tamamen durmamış olur” diye konuştu.

2019 yılında İran’a 2.31 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

Türkiye - İran’ın ticari ilişkilerinin ABD’nin ambargo uygulamaları nedeniyle son yıllarda hızla düştüğüne dikkat çeken Mustafa Açıkgöz, TÜİK’e dayandırdığı verilere göre, İran ile 2018 yılında 9.30 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2019’da 5.60 milyar dolar seviyesine indiğini kaydederek “Türkiye’nin 2019 yılında İran’a 2.31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Corona virüsü uygulamaları nedeniyle mevcut şartlar uzun sürerse ve ticari ilişkileri yeniden başlatılamazsa İran ile olan ticaret hacmimiz daha da azalabilir” diye belirtti.