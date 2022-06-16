Lojistikte kan kaybı iç pazardan başladı

Aysel YÜCEL

Enflasyonist baskı ve artan enerji maliyetleri, pandemiyle birlikte ivme kazanan lojistik sektörünün hızını kesti. İlk daralma haberi iç pazardan geldi. Sektörün en büyük oyuncularından olan Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal, iç pazarda iş hacimlerinde yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’a varan düşüş olduğunu açıkladı.

DÜNYA’ya konuşan Borusan Lojistik’in Genel Müdürü Serdar Erçal, sektöre yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın ilk 5 ayını sektör açısından değerlendiren Erçal, kurdaki dalgalanma, enflasyonist baskı, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan enerji maliyetleri bir iç pazarda iş kaybına neden olduğunu dile getirdi. Erçal, “Bu yılın ilk 5 ay ayına baktığımız zaman neredeyse hizmet verdiğimiz her sektörde mevcut müşterilerimizin iş hacimlerinde yüzde 5-10 arasında daralma görüyoruz. Bazı sektörlerde yüzde 5 bazılarında yüzde 10 ama sonuç olarak iç pazarda yüzde 5-10 arasında daralma olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Erçal, ihracat taşımalarında ise henüz bir daralma hissetmediklerini ancak küresel pazarlardaki küçülmenin gelecek dönemde uluslararası taşımalara da yansıyabileceğine dikkat çekti. Erçal, bu yıl yaşadıkları bir diğer zorluğun ise fiyatlama konusunda olduğunu söyleyerek, “Kurdaki dalgalanma ve enflasyonist baskı nedeniyle hangi fiyattan iş yapacağımızı belirlemekte zorluk yaşadığımız bir dönem yaşıyoruz. İş hacminde daralma yaşayan sektör bir de fiyatla yapmak konusunda zorluk yaşıyor” dedi. Sektördeki daralmaya karşın Borusan Lojistik olarak büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Erçal, “Borusan Lojistik olarak daralmayı hissetmedik. Çünkü mevcut işlerimizin üstüne çokça yeni yeni işler aldık" dedi.

“Yatırımlarının odağında dijitalleşme ve teknoloji var”

Borusan Lojistik, yarım asrı geride bırakmak için gün sayıyor. Şirket gelecek yıl 50. yılını kutlayacak. Serdar Erçal, kuruldukları ilk günden beri müşteri ihtiyaçlarına cevap veren ve onların operasyonlarını daha verimli hale getiren yatırım yaptıklarının altını çizdi. Bu kapsamda şirket son 10 yıldır yatırım odağında dijitalleşme ve teknolojiyi almış. Serdar Erçal, “Dijitalleşmeye önemli yatırımlar yapıyoruz. Sektörün en önde gelen ‘yerinde Ar-Ge’ tesisine sahip firmalarından biriyiz. Bu konuda çalışan çok sayıda analist arkadaşlarımız var. Son 10 yıldır araç almak yerine müşterilere en iyi deneyimi sunmak için müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde dijitalleşme yatırımlarına yatırım yapmayı tercih ettik. Ve tüm yatırımlarımız da bu yönde” diye konuştu.

Özellikle yurt içinde dağıtım tarafında araç alarak pazarı domine etmenin ya da müşterinin anlık ihtiyaçlarının mümkün olmadığını dile getiren Erçal, şöyle devam etti: “Buradaki önemli konu müşterilerinizin ihtiyaçları doğrultusunda doğru araç tedarikini sağlayabilmek. Bunun içinde tedarik altyapısını Borusan'ı tercih edecek şekilde dijitalleşme ile kolaylaştırabilmek bizim en önemli yatırım konumuz. Biz aslında lojistik hizmeti sunan bir teknoloji şirketiyiz” dedi. Erçal, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında sürekli yeni yatırım yaptıklarının ve devamlı kendi kendilerini yenileme ve süreçleri geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti. Borusan Lojistik, e-ticaret lojistiği alanında önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Şirket'e ticaret lojistiğinde üç bacaklı hizmet veriyor. Kargoların taşıyamadığı TV, beyaz eşya gibi büyük hacimli yüklerin teslimatı yapılıyor. Küçük hacimli kargolar ise Bukoli markası altında teslim ediliyor. Teslimat noktası olarak 5 bine esnafla da işbirliği bulanan Bukoli, e-ticaret noktaları üzerinden son noktaya hizmet veriyor. E-ticarette lojistik hizmeti sunulan bir diğer Borusan servisi ise Biyol tarafından yapılıyor. Biyol, Türkiye’de üretim yapan firmaların ABD ve Avrupa gibi pazarlara ulaşmasına destek oluyor. KOBİ’lerin dünya devi e-ticaret siteleriyle iş yaparken karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Depolama ve gümrükleme tarafında destek sunuyor. Erçal, bu üç alanda da oldukça iddialı olduklarını, yeni yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Her 10 taşımada 1 tane dikti, 600 bin ağaca ulaştı

Borusan Lojistik, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunda önemli çalışmalara imza atan bir şirket. Lojistik firmalarının önümüzdeki dönemde en önemli gündemlerinden birinin yeşil dönüşüm olduğuna vurgu yapan Serdar Erçal, “Biz sürdürülebilir konusunda önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlara çok önceden başladık, ve kendimize hedefler koyduk” dedi. Şirket uzun zamandır karbon salımını ölçüyor ve bunu aşağı çekecek önemler alıyor. Serdar Erçal, bir lojistik firması olarak henüz karbon salımını sıfırlamanın mümkün olmadığını belirterek, “Biz de bu açığı kapatmak için her 10 taşıma karşı 1 ağaç dikiyoruz” dedi. Şirket bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 600 bin ağaç dikmiş. Ağaç dikmenin de tek başına yeterli olmadığını belirten Erçal, “Aynı yükü daha az arabayla daha az karbon salımın ile yapmak önemli. ETA platformumuzu da bu amaçla hayata geçirdik. Yük ve rota optimizasyonlarıyla verimlilik sağlıyoruz. Uzun zamandır buna yatırım yapıyoruz” diye konuştu. Şirket aynı zamanda nakliyecinin gittiği seferlerden boş dönüş sorununu da çözmeye yönelik yatırımlar yaparak verimliliği artırıyor. Erçal, Türkiye’nin yakın gelecekte Avrupa pazarına mal satmaya devam edebilmesi için yeşil dönüşüm planına uyum sağlaması gerektiğini ve bu bağlamda lojistik şirketlerinin de daha az karbon salımını sağlayacak yatırımları yapması gerektiğinin altını çiziyor.

'E-ticarette sepet ucuz ürünlere kaydı'

Pandemiyle birlikte en hızlı büyümenin gerçekleştiği alanlardan biri olan e-ticarette henüz bir daralma sinyali olmasa da tüketicinin ucuz ürünlere kaydığı görülüyor. Serdar Erçal, enflasyonist baskının e-ticaret sektörüne etkisini, “E-ticarette daralma gözlemlemedik ama ürün çeşitleri değişiyor. Sepetin içerisindeki mal değeri daha ucuz ürünlere doğru kayıyor” sözleriyle değerlendirdi.