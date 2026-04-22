Lojistikte yeni dönemin stratejik gücü olacak

Tedarik zincirinin stratejik merkezleri arasında konumunu güçlendiren Türkiye’nin lojistik depolama sektörü, taşımacılığın tamamlayıcı bir unsuru olmanın ötesine geçerek lojistik performans artışına katkı veriyor. E-ticaret ve yeşil lojistik gibi alanlar sektörün dönüşümünü hızlandırırken depolama altyapısı, ülkenin bölgesel dağıtım üssü olma hedefinin en stratejik yatırım alanları arasında yer alıyor.

Hüseyin VATANSEVER

Türkiye’nin uluslararası nakliye ve lojistik pazarı; altyapı iyileştirmeleri, di­jitalleşme ve stratejik Orta Kori­dor konumu sayesinde dönüşüm sürecinden geçiyor. Trans-Ha­zar Uluslararası Taşımacılık Gü­zergâhı üzerindeki nakliye faali­yetleri 2024 yılında artış gösterir­ken, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattındaki iyileştirmeler ve tari­fe uyumu sayesinde büyümeye de­vam ediyor.

Çok taraflı finansman ile limanlarının kapasitesini artı­ran Türkiye, intermodal varlıkları ve daha çevreci uygulamalara ağır­lık verip uluslararası pazarlarda lojistik rekabet gücünü yükselti­yor. Entegre lojistik çözümleri ve elektrifikasyon trendlerinde kay­dedilecek gelişmelerle büyümenin sürdürülmesi bekleniyor. Bunun­la birlikte lojistik operasyonların sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlayan ve operasyonların verim­liliğini artıran lojistik depolama da gelişimini sürdürüyor.

Depolama sektörü, son yıllar­da yalnızca taşımacılığın tamam­layıcı bir unsuru olmanın ötesine geçerek tedarik zincirinin strate­jik merkezleri arasında yer edin­di. Özellikle e-ticaret hacminde­ki artış, ihracat odaklı üretim mo­deli ve Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında üst­lendiği köprü rolü, modern depo yatırımlarına olan talebi belirgin biçimde artırıyor. Uluslararası lo­jistik şirketlerinin Türkiye’deki depo alanlarını büyütmesi ve yeni oyuncuların pazara girmesi, sek­törün büyüme ivmesini destek­leyen başlıca gelişmeler arasında yer alıyor. Bununla birlikte yeni yatırımcıların depo ihtiyacı, pa­zardaki talebe de yansıyor.

Depolamanın ağırlık merkezini İstanbul oluşturuyor

Depolama yatırımlarında en bü­yük yoğunluk hâlâ İstanbul ve çev­resinde görülüyor. Özellikle Ha­dımköy, Çatalca, Tuzla, Gebze ve Kocaeli hattı; liman, otoyol ve hava kargo bağlantıları nedeniyle sek­törün ana merkezi konumunda yer alıyor. Bu eksende lojistik de­po talebinin yükselmesi, berabe­rinde kira bedellerine özellikle son iki yılda önemli miktarda artış ola­rak yansıdı. Yatırımcıların bu ki­ra bedeli artışı karşısında Anadolu yakası ve Marmara çevresindeki alternatif merkezlere yöneldiği de gözleniyor.

Yalnızca büyük depo­lama alanına sahip olmak, lojistik depolama yatırımlarında tek ba­şına bir anlam taşımıyor. Buna ek olarak depo yönetim sistemi, ener­ji verimliliği, dijital izlenebilirlik, sürdürülebilir bina sertifikaları ve hızlı teslimat kapasitesi rekabetin yeni belirleyici unsurları haline geliyor. Özellikle yeşil lojistik uy­gulamaları, uluslararası markalar­la çalışan depolama firmaları için önemli bir tercih kriteri oluşturu­yor. Ayrıca karbon emisyonunun raporlanmasında yeşil depolar da­ha avantajlı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Der­neği (GYODER) tarafından yayım­lanan GYODER Gösterge Türki­ye Gayrimenkul Sektörü Raporu 2025/4 çalışmasının “Lojistik De­polar” başlıklı bölümünde birin­cil lojistik pazarları olan İstan­bul-Kocaeli bölgesinde yaklaşık 11,6 milyon metrekare toplam de­po stoku bulunduğu bilgisi payla­şılıyor.

Söz konusu lojistik depo­lama alanında 7,8 milyon metre­kare ticari kullanım amaçlı lojistik arzın bulunduğu ifade ediliyor. İn­şaat halindeki projelere de yer ve­rileni çalışmada devam eden pro­jelerin hacmi ise yaklaşık 516 bin metrekare olarak kayıt altına alın­dığı kaydı mevcut. İnşaat halinde­ki söz konusu projelerin tamamına yakınının ticari kullanım amaçlı projelerden oluştuğu raporda yan­sırken; pazarda oluşan yüksek ta­lep doğrultusunda gerçekleşen de­po kiralama işlem hacminin 2025 yılı toplamında 340 bin metreka­re olarak kayıt altına alındı.

Depo kiralama alanında son sekiz yılın en yüksek işlem hacmi gerçekleş­tiğinin ifade edildiği çalışmanın bu verisi aynı zamanda lojistik depo ihtiyacının giderek arttığını gös­teriyor. Bununla birlikte yıl topla­mında gerçekleşen işlemlerde en yüksek payı yüzde 79 ile üçüncü parti lojistik şirketleri aldı ve onu yüzde 13 pay ile perakende sektö­rü izledi. Lojistik kiralama işlem­lerinde bölgesel bazda en fazla iş­lemin gerçekleştiği pazar Kocaeli bölgesi olarak öne çıktı.

Arzın kısıtlı olması kiralara artış olarak yansıyor

Raporda 2025 yılsonu itibarıyla depo boşluk oranları sırasıyla İs­tanbul’un Avrupa yakasında yüz­de 1,9, İstanbul’un Asya yakasında yüzde 1,3 ve Kocaeli’de ise yüzde 1,7 seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca lojistik depo birincil kira­ları ile ilgili bilgilere de yer veri­len çalışmaya göre 2025 dördün­cü çeyrekte lojistik depo birincil kiraları dolar bazında metrekare başına aylık 11,25 dolar seviyesi­ne yükseldi. Geçen yıla kıyasla bu artış yüzde 12,5 oranına denk ge­liyor. Raporda yüksek inşaat ve ar­sa maliyetlerinin, geliştirme faali­yetleri açısından önemli bir zorluk olmaya devam ettiği vurgulandı.

Türkiye’de lojistik depolama sektöründe önümüzdeki dönemde sanayi üretimindeki artış, e-ihra­cat ve bölgesel ticaret koridorları­nın genişlemesiyle büyümenin de­vam etmesi bekleniyor. Yeni nesil lojistik merkezlerinin çoğalmasıy­la lojistik depolama, sadece depo­lama değil; dağıtım, gümrükleme ve veri yönetimini bir arada sunan entegre tesisler olarak şekillene­cek. Bölgesel dağıtım üssü olma hedefi olan Türkiye’nin depolama altyapısı, önümüzdeki yılların en kritik ve stratejik yatırım alanla­rından biri olacak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
