Lojistikte yeni dönemin stratejik gücü olacak

Hüseyin VATANSEVER

Türkiye’nin uluslararası nakliye ve lojistik pazarı; altyapı iyileştirmeleri, di­jitalleşme ve stratejik Orta Kori­dor konumu sayesinde dönüşüm sürecinden geçiyor. Trans-Ha­zar Uluslararası Taşımacılık Gü­zergâhı üzerindeki nakliye faali­yetleri 2024 yılında artış gösterir­ken, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattındaki iyileştirmeler ve tari­fe uyumu sayesinde büyümeye de­vam ediyor.

Çok taraflı finansman ile limanlarının kapasitesini artı­ran Türkiye, intermodal varlıkları ve daha çevreci uygulamalara ağır­lık verip uluslararası pazarlarda lojistik rekabet gücünü yükselti­yor. Entegre lojistik çözümleri ve elektrifikasyon trendlerinde kay­dedilecek gelişmelerle büyümenin sürdürülmesi bekleniyor. Bunun­la birlikte lojistik operasyonların sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlayan ve operasyonların verim­liliğini artıran lojistik depolama da gelişimini sürdürüyor.

Depolama sektörü, son yıllar­da yalnızca taşımacılığın tamam­layıcı bir unsuru olmanın ötesine geçerek tedarik zincirinin strate­jik merkezleri arasında yer edin­di. Özellikle e-ticaret hacminde­ki artış, ihracat odaklı üretim mo­deli ve Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında üst­lendiği köprü rolü, modern depo yatırımlarına olan talebi belirgin biçimde artırıyor. Uluslararası lo­jistik şirketlerinin Türkiye’deki depo alanlarını büyütmesi ve yeni oyuncuların pazara girmesi, sek­törün büyüme ivmesini destek­leyen başlıca gelişmeler arasında yer alıyor. Bununla birlikte yeni yatırımcıların depo ihtiyacı, pa­zardaki talebe de yansıyor.

Depolamanın ağırlık merkezini İstanbul oluşturuyor

Depolama yatırımlarında en bü­yük yoğunluk hâlâ İstanbul ve çev­resinde görülüyor. Özellikle Ha­dımköy, Çatalca, Tuzla, Gebze ve Kocaeli hattı; liman, otoyol ve hava kargo bağlantıları nedeniyle sek­törün ana merkezi konumunda yer alıyor. Bu eksende lojistik de­po talebinin yükselmesi, berabe­rinde kira bedellerine özellikle son iki yılda önemli miktarda artış ola­rak yansıdı. Yatırımcıların bu ki­ra bedeli artışı karşısında Anadolu yakası ve Marmara çevresindeki alternatif merkezlere yöneldiği de gözleniyor.

Yalnızca büyük depo­lama alanına sahip olmak, lojistik depolama yatırımlarında tek ba­şına bir anlam taşımıyor. Buna ek olarak depo yönetim sistemi, ener­ji verimliliği, dijital izlenebilirlik, sürdürülebilir bina sertifikaları ve hızlı teslimat kapasitesi rekabetin yeni belirleyici unsurları haline geliyor. Özellikle yeşil lojistik uy­gulamaları, uluslararası markalar­la çalışan depolama firmaları için önemli bir tercih kriteri oluşturu­yor. Ayrıca karbon emisyonunun raporlanmasında yeşil depolar da­ha avantajlı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Der­neği (GYODER) tarafından yayım­lanan GYODER Gösterge Türki­ye Gayrimenkul Sektörü Raporu 2025/4 çalışmasının “Lojistik De­polar” başlıklı bölümünde birin­cil lojistik pazarları olan İstan­bul-Kocaeli bölgesinde yaklaşık 11,6 milyon metrekare toplam de­po stoku bulunduğu bilgisi payla­şılıyor.

Söz konusu lojistik depo­lama alanında 7,8 milyon metre­kare ticari kullanım amaçlı lojistik arzın bulunduğu ifade ediliyor. İn­şaat halindeki projelere de yer ve­rileni çalışmada devam eden pro­jelerin hacmi ise yaklaşık 516 bin metrekare olarak kayıt altına alın­dığı kaydı mevcut. İnşaat halinde­ki söz konusu projelerin tamamına yakınının ticari kullanım amaçlı projelerden oluştuğu raporda yan­sırken; pazarda oluşan yüksek ta­lep doğrultusunda gerçekleşen de­po kiralama işlem hacminin 2025 yılı toplamında 340 bin metreka­re olarak kayıt altına alındı.

Depo kiralama alanında son sekiz yılın en yüksek işlem hacmi gerçekleş­tiğinin ifade edildiği çalışmanın bu verisi aynı zamanda lojistik depo ihtiyacının giderek arttığını gös­teriyor. Bununla birlikte yıl topla­mında gerçekleşen işlemlerde en yüksek payı yüzde 79 ile üçüncü parti lojistik şirketleri aldı ve onu yüzde 13 pay ile perakende sektö­rü izledi. Lojistik kiralama işlem­lerinde bölgesel bazda en fazla iş­lemin gerçekleştiği pazar Kocaeli bölgesi olarak öne çıktı.

Arzın kısıtlı olması kiralara artış olarak yansıyor

Raporda 2025 yılsonu itibarıyla depo boşluk oranları sırasıyla İs­tanbul’un Avrupa yakasında yüz­de 1,9, İstanbul’un Asya yakasında yüzde 1,3 ve Kocaeli’de ise yüzde 1,7 seviyesinde olduğu belirtildi. Ayrıca lojistik depo birincil kira­ları ile ilgili bilgilere de yer veri­len çalışmaya göre 2025 dördün­cü çeyrekte lojistik depo birincil kiraları dolar bazında metrekare başına aylık 11,25 dolar seviyesi­ne yükseldi. Geçen yıla kıyasla bu artış yüzde 12,5 oranına denk ge­liyor. Raporda yüksek inşaat ve ar­sa maliyetlerinin, geliştirme faali­yetleri açısından önemli bir zorluk olmaya devam ettiği vurgulandı.

Türkiye’de lojistik depolama sektöründe önümüzdeki dönemde sanayi üretimindeki artış, e-ihra­cat ve bölgesel ticaret koridorları­nın genişlemesiyle büyümenin de­vam etmesi bekleniyor. Yeni nesil lojistik merkezlerinin çoğalmasıy­la lojistik depolama, sadece depo­lama değil; dağıtım, gümrükleme ve veri yönetimini bir arada sunan entegre tesisler olarak şekillene­cek. Bölgesel dağıtım üssü olma hedefi olan Türkiye’nin depolama altyapısı, önümüzdeki yılların en kritik ve stratejik yatırım alanla­rından biri olacak.