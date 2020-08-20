‘Marmara’, ‘Karadeniz’ ve ‘Ege’ Çinlilere satılıyor

20 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL

Türk armatörlerden bu hafta iki önemli haber geldi. Yönetim kurulunda Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra'nın bulunduğu Derin Denizcilik, 3 gemisini Çinli bir alıcıya satarken, Densay Denizcilik ise Çinli bir tersaneye 3 yeni gemi siparişi verdi.

Yabancı kaynaklı denizcilik basınına yansıyan haberlere göre, Derin Denizcilik, filosundaki her biri 57 bin DWT'lik DD Marmara, DD Ege ve DD Karadeniz isimli gemiyi Çinli bir alıcıya satıyor. DÜNYA’nın ulaştığı şirkete yakın kaynaklar satışı doğruladı. 2012 yılında Kore’de inşa edilen supramax tipi gemilerin her birinin 10 milyon dolara satıldığı açıklandı. Böylece Derin Denizcilik, filosundaki tüm gemileri satmış oldu.

Densay, 3 yeni gemi sparişi verdi

Türkiye’nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Densay Shipping, Çinli Nantong Xiangyu Tersanesi'ne 3 üç adet 63 bin 500 DWT’lik ultramax tipi kuru dökme yük gemi siparişi verdi. Teslimatın 2021'in dördüncü çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşme bedeli açıklanmazken, şu anda yeni inşa edilen şu anda yeni inşa edilen 63.500 dwt ultramax dökme yük bir geminin fiyatının 23.5 milyon dolar civarında olduğu biliniyor. Densay’ın sahibi Tayfun Günerhan, geçtiğimiz iki yılda ise ikinci el gemi alım satımına odaklanmıştı. Şirket, 2016'da Koreli bir firmadan 7 milyon dolara satın aldığı SSI Expedition isimli supramax gemiyi, geçen yıl Çinli bir alıcıya 12.4 milyon dolara sattı.

Günerhan, Ekim 2016'da 6.5 milyon dolara Koreli bir şirketten aldığı SSI Invincible isimli gemiyi 2018’de yine aynı fiyata satmıştı. Densay Shipping, Mart 2017'de 6.6 milyon dolara satın aldığı 32.000 DWT'lik SSI Spring'i (2007 yapımı) de 2018'in mart ayında Hong Kong merkezli Taylor Maritime'a 10.5 milyon dolara satmıştı. Toplamda 20 gemiden oluşan Densay Shipping’in filosunda 18 adet dökme yük gemisi ve iki tanker bulunuyor. Derin, 3 gemisini Çinli bir alıcıya satarken, Densay ise 3 yeni gemi siparişi verdi.