Marmaray'dan ilk sekiz ayda 162 bin ton yük taşındı

30 Eylül 2020

Pandeminin lojistik, ulaşım, taşıma ve hava kargo sektörlerine yönelik etkilerinin konuşulduğu 5. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün "demiryolu tren işletmecisi" olarak faaliyetlerini sürdürdüğü sektörün her geçen yıl güçlendiğini söyledi.

Genel müdürlüğün lojistik alandaki önemli faaliyetlerinin yanı sıra; yüksek hızlı tren, konvansiyonel ana hat ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray'ın işletmeciliğini, demir yolu araçlarının bakım-tamir ve revizyonu faaliyetlerini gerçekleştirdiğini anlatan Yazıcı, müdürlüğe dair bilgiler verdi.

Yazıcı, bin 213 kilometresi yüksek hızlı demiryolu hattı, 11 bin 590 kilometresi konvansiyonel hat olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demiryolu ağında, 134 gar, 255 istasyon ve 395 durakta yolcu ve lojistik taşıma hizmetlerini yürüttüklerini bildirdi.

Günlük gerçekleştirilen 170 seferle ortalama 80 bin ton yükün taşındığını kaydeden Yazıcı, Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefinde, özel sektör demir yolu tren işletmecilerine destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında bugüne kadar 650 bin ton yük taşındı

Kamuran Yazıcı, Çin'in girişimleriyle başlatılan "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin Çin'den Avrupa'ya kadar 14 bin kilometrelik bir koridordan oluştuğunu ve Türkiye'nin bu koridorun merkezinde yer aldığını belirterek, bu koridorda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattı ve Marmaray Projesi ile iki kıta arasında kesintisiz demir yolu bağlantısı sağlandığını vurguladı.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında bugüne kadar 650 bin ton, ilk 8 ayda 320 bin ton yük taşındığı dile getiren Yazıcı, şu bilgileri verdi: "Yıl sonuna kadar 20 bin konteynerle 500 bin ton yük taşınması bekleniyor. BTK demir yolu hattında orta vadede yıllık 3,2 milyon, uzun vadede ise 6,5 milyon ton yük taşınması hedeflenmektedir. İki kıta arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray'dan yük trenlerinin geçirilmesi ise hem Türk demir yolu hem uluslararası demir yolu taşımacılığında bir milattır."

Yazıcı, Marmaray'ın yük taşımacılığına sağladığı maliyet ve hız avantajlarından bahsederek, proje sayesinde Türk üreticisi için rekabet edilebilir taşıma tarifeleri oluştuğunu söyledi.

Kasım 2019'da Çin-Avrupa arasında ilk kesintisiz yük treni taşımacılığı gerçekleştiğini anımsatan Yazıcı, faaliyete geçtiği günden beri BTK demir yolu hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferinin başarıyla yapıldığını bildirdi.

Yazıcı, "Bu yılın ilk 8 ayında Marmaray'dan yurt içi ve uluslararası olmak üzere geçen (giden-gelen) toplam yük treni sayısı 205, bu trenlerle taşınan yük miktarı ise 162 bin ton oldu." diye konuştu.

"Uluslararası demiryolu taşımacılığı yüzde 36 arttı"

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Yazıcı, küresel salgının taşımacılık ve lojistik sektörüne etkilerinden bahsederek, bu süreçte sınır geçişlerinin insan temassız yapılması ve vagonların dezenfekte edilmesi gibi hayata geçirdikleri tedbirleri anlattı.

Pandemi sürecinde İran ile 2019'da 352 bin ton olan yük taşımasının bu yılın ilk 7 ayında 402 bin tona ulaştığını dile getiren Yazıcı, "Yük taşımalarının yıllık 1 milyon tona çıkarılması amacıyla İran demiryolları ile çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Yazıcı, BTK demir yolu hattında alınan önlemlerle burada da artış yaşandığını kaydederek, "Alınan hijyen tedbirleri, insan temassız taşımacılık ve yürütülen ticari faaliyetlerle uluslararası demir yolu yük taşımalarında yılın ilk 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 36 artış sağlanarak 2 milyon 133 bin tona ulaşıldı." diye konuştu.

Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında gelecek planlarından bahseden Yazıcı, "TCDD Taşımacılık olarak, projelerimizin hayat geçirilmesiyle demir yolumuzun sektör payının 2023'te yüzde 3,8'e, yükte yüzde 10'a, 2035'te ise yolcuda yüzde 15'e, yükte yüzde 20'ye ulaştırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Hayata geçirdiğimiz uygulamalar, pandeminin etkisini hafifletti"

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden, gümrük işlemlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulamalardan bahsederek, pandemi sürecinde ihracatı kolaylaştıran yeniliklerden bahsetti.

Özden, salgının ticaretin akışını önemli şekilde etkilediğini kaydederek, "Bakanlığımız, küresel salgının dış ticaretteki olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutmak üzere gerekli tedbirleri hızlı şekilde hayata geçirmiştir." dedi.

Sınır kapılarında tampon bölgeler oluşturulduğunu, bu alanlarda temassız konteyner ve şoför değişimi yapıldığını anlatan Özden, ülkeye gelen araçların dezenfekte edildikten sonra kullanıldığını bildirdi. Özden, "Salgın nedeniyle gümrük kapılarında ve dış ticarette hayata geçirilen uygulamalar, lojistik sektörünün en az hasarla çıkmasına katkı sağladı." diye konuştu.

Lojistik sektörünün gelişimi, etkinliği ve dünyayla rekabet edebilmesi açısından gümrük teşkilatının öneminin farkında olduğunu kaydeden Özden, bu konudaki çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"Hava yolu şirketlerinin zararı 314 milyar doları bulabilir"

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, koronavirüsün taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik olumsuz etkilerini anlattı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) değerlendirmesine göre hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalabileceğini dile getiren Eldener, bu gelişmenin yol açabileceği küresel sıkıntılardan bahsetti.

Eldener, bu süreçte hava yolu kargoculuğunun çok hızlı geliştiğini kaydederek, firmaların hem taşıdığı yükte hem de gelirlerinde önemli artışların yaşandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA